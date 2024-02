DAX eröffnet stark - Rekord im Blick -- Asiens Börsen uneins -- E.ON mit starkem Jahresgewinn -- Apple-Zahlen über Erwartungen -- Amazon schlägt Gewinnerwartungen -- Meta mit Gewinnsprung

Am Freitag zeigt sich der deutsche Leitindex stark und nimmt Kurs auf sein jüngstes Rekordhoch bei 17.003,28 Punkten. Gute Vorgaben aus den USA stützen. Dort hatten die jüngsten Konjunkturdaten die Stimmung aufgehellt und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen wieder angefacht. Zudem waren die Quartalszahlen der Tech-Riesen Amazon , Apple und Meta überwiegend positiv aufgenommen worden. Am heutigen Nachmittag dürfte dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht die weitere Richtung vorgeben.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten greifen am Freitag wieder zu.

Für lange Gesichter sorgte außerdem die US-Notenbank Fed, die am Vorabend ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt gab. So bleiben die Leitzinsen unverändert und daran dürfte sich auch erstmal nichts ändern, womit die Währungshüter Anlegern die Hoffnung auf eine baldige Zinswende nahmen.

Nach den Abgaben am Vortag stabilisierten sich die US-Märkte am Donnerstag wieder. Am Vortag hatten Markteilnehmer enttäuscht auf Quartalsvorlagen von Google-Mutter Alphabet und AMD reagiert: "Die meisten Anleger haben auf den kleinsten Fehltritt gewartet, um die überzogene Technologierally zu ihrem Vorteil zu nutzen", kommentiert Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank den Kurssturz gegenüber Dow Jones Newswires.

Der Dow Jones Index beendete den Donnerstagshandel mit einem Plus von 0,97 Prozent bei 38.520,24 Punkten. Der NASDAQ Composite konnte sich ebenfalls deutlich erholen und schloss mit einem Plus von 1,30 Prozent bei 15.361,64 Zählern.

Die Anleger an den US-Börsen griffen am Donnerstag zu.

An den Börsen in Fernost entwickeln sich die Kurse am Freitag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss um 0,41 Prozent höher bei 36.158,02 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis zum Handelsende um 1,46 Prozent auf 2.730,15 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng gegen 8:25 Uhr unserer Zeit minimale 0,04 Prozent auf 15.573 Stellen hinzu.

Gute Vorgaben von der Wall Street sorgen am Freitag an vielen Handelsplätzen in Asien für steigende Kurse. In den USA hofften die Anleger nach schwächer als erwartet ausgefallenen Lonstückkosten und erneut unter den Marktprognosen gebliebenen wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten wieder auf baldige Zinssenkungen.

In Shanghai ging es jedoch deutlich abwärts. Eine Analystin vermutete, dass Anleger Positionen vor den chinesichen Neujahrsfeiertagen in der übernächsten Woche abbauen würden, nachdem die jüngsten Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung das Vertrauen nicht hätten stärken können.

