Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler will Dividende stabil halten - Künftig höhere Dividendenquote in Aussicht gestellt

Hauptversammlung

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will die Dividende stabil halten.

Die Vorzugsaktionäre sollten für das abgelaufene Jahr 45 Cent je Aktie erhalten, kündigte Vorstandschef Klaus Rosenfeld auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Herzogenaurach an. Die Familie Schaeffler enthält für jede Stammaktie wie üblich einen Cent weniger, also 44 Cent. Schaeffler schütte damit rund 50 Prozent des Gewinns aus, sagte Rosenfeld. Das Ergebnis habe im Rahmen der Prognose gelegen. Die Dividende liegt am oberen Ende der angepeilten Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent. Künftig wolle Schaeffler 40 bis 60 Prozent ausschütten, kündigte er an.

Schaeffler-Aktionäre stellen Weichen für Fusion mit Vitesco

Die Aktionäre der Schaeffler-AG haben am Freitag wichtige Weichen für die bevorstehende Fusion mit der Regensburger Vitesco Technologies AG gestellt. So wurde die Aktienstruktur des Industrie- und Autozulieferers so angepasst, dass künftig ausschließlich stimmberechtigte Stammaktien ausgegeben sein werden. Bisher sind alle Stammaktien in der Hand der Unternehmerfamilie von Georg Schaeffler und seiner Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler -Thumann.

Die 82-Jährige hat sich inzwischen aus Altersgründen aus dem operativen Unternehmensgeschehen zurückgezogen. Die Familie-Schaeffler gibt damit zugunsten der Fusion mit Vitesco ein wichtiges Privileg auf. "Wir bleiben weiterhin ein Familienunternehmen", sagte Georg Schaeffler auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag. Die Zielsetzung sieht vor, dass die Familie Schaeffler am künftig fusionierten Unternehmen 70 Prozent der Aktien halten wird. 30 Prozent sollen in Streubesitz kommen.

Die eigentliche Verschmelzung soll auf Hauptversammlungen von Schaeffler und Vitesco Ende April beschlossen werden. Es würde eines der größten Zulieferer-Unternehmen in Deutschland mit 25 Milliarden Euro Umsatz, 120 000 Beschäftigten und mehr als 100 Fabriken weltweit entstehen.

Vitesco, 2021 vom Schaeffler-Schwesterunternehmen Continental abgespalten und an die Börse gebracht, gilt als Spezialist für Elektroantriebe. Schaeffler hatte im Januar mitgeteilt, dass es bereits fast 89 Prozent der Vitesco-Aktien eingesammelt hat. Schaeffler hatte zunächst 91 Euro pro Vitesco-Aktie angeboten, nach dem Protest von Vitesco-Seite sein Angebot dann aber auf 94 Euro erhöht.

Im XETRA-Handel steigt die Schaeffler-Aktie zeitweise um 1,7 Prozent auf 5,98 Euro.

München (Reuters) / HERZOGENAURACH (dpa-AFX)