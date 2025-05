10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich knapp im Plus

Der DAX könnte die 24.000-Punkte-Marke vor dem Wochenende wieder zurückerobern.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 gegen 08:00 MESZ 0,62 Prozent auf 37.214,37 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,14 Prozent tiefer bei 3.375,56 Zählern.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,51 Prozent auf 23.664,96 Einheiten zu.

3. Lenovo-Aktie: Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest

Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo will trotz der US-Importzölle an der Produktion in China festhalten. Zur Nachricht

4. Roche-Aktie: FDA lässt Susvimo von Roche für Behandlung diabetischer Retinopathie zu

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Susvimo von Roche für die Behandlung der diabetischen Retinopathie, einer Erkrankung, die zu Erblindung führen kann, zugelassen. Zur Nachricht

5. Continental-Aktie: Jefferies senkt Continental auf 'Hold'

Jefferies hat Continental aus Bewertungsgründen abgestuft. Zur Nachricht

6. OpenAI eröffnet erstes Büro in Deutschland

OpenAI, der Konzern hinter ChatGPT, hat in München sein erstes deutsches Büro eröffnet. Zur Nachricht

7. Trump veranstaltet umstrittenes Krypto-Dinner inmitten von Korruptionsvorwürfen

Trotz massiver Kritik und unter lautstarken Protesten von Demonstranten hat US-Präsident Trump ein Gala-Dinner mit Hauptinvestoren seiner Kryptowährung in einem seiner Golfclubs gegeben. Zur Nachricht

8. So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Im ersten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn größten Positionen im Depot. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Freitagmorgen unter Druck geblieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64 US-Dollar und damit 0,44 Dollar weniger als am Vortag. Damit ist es der vierte Verlusttag in Folge für das Nordseeöl. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,45 Dollar auf 60,75 Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro hat sich am Freitagmorgen etwas von den Verlusten am Donnerstag erholt. Der Kurs der Gemeinschaftswährung legte im frühen Handel auf 1,1320 Dollar zu, nachdem er am Donnerstag unter die Marke von 1,13 Dollar gefallen war. Der Euro steuert im Vergleich zum Dollar auf ein Wochenplus von rund eineinhalb Cent zu.