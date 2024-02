Elon Musks Twitter-Nachfolger X soll Zahlungsdienst erhalten: Sind bald Kryptozahlungen mit Bitcoin und Dogecoin möglich?

X Payments

Schon seit längerem plant X-Eigentümer Elon Musk die Einführung einer Zahlungsplattform auf dem Kurznachrichtendienst. Nun könnte der Unternehmer diesem Ziel näher gekommen sein. Doch wie sieht es mit der Nutzung von Kryptowährungen aus?

• X Payments-Profil aufgetaucht

• Etablierung von X als "App für alles"

• Kryptozahlungen möglich?





X-Account von Zahlungsdienst aufgetaucht

Beim Kurznachrichtedienst X steht Veränderung an: Gegen Ende des vergangenen Monats machten aufmerksame Nutzer des Twitter-Nachfolgers von Elon Musk ein Profil mit dem Namen @XPayments aus. Über den verifizierten und dem Betreiber der Webseite zugehörigen Account wurden bisher zwar keine Beiträge verfasst, außerdem folgt er nur einem anderen Nutzer: dem offiziellen X-Account auf der Plattform. Allem Anschein nach handelt es sich also um ein Signal für einen baldigen Launch der bereits angekündigten Zahlungsplattform des sozialen Netzwerks. Und auch unter den Nutzern des Dienstes hat die Neuigkeit bereits die Runde gemacht. So folgen dem Profil der X-Tochter schon mehrere Tausend Nutzer.

Werbung

Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Peer-to-Peer-Zahlungen für 2024 geplant

Schon seit Tesla-CEO Elon Musk im Oktober 2022 die Übernahme des sozialen Netzwerks, damals noch unter dem Namen Twitter, abschloss, sprach der Unternehmer immer wieder über die Einführung eines Zahlungsdienstes auf der Plattform. In einem Anfang Januar veröffentlichten Blogeintrag wurden die Bestrebungen von X in diesem Bereich deutlicher. So wolle man im Laufe des Jahres 2024 Peer-to-Peer-Zahlungen einführen, die nicht nur das Nutzererlebnis verbessern, sondern auch neue Handelsmöglichkeiten eröffnen sollen. Dabei ist der Aufbau einer Zahlungsplattform nur ein Teil der Transformationsstrategie des Twitter-Nachfolgers. Schließlich äußerte Musk bereits mehrfach den Plan, eine X-App, die mehrere Funktionen vereinen soll, einzuführen. "X ist nicht einfach nur eine weitere App - es wird zur App für alles, die Erlebnisse nahtlos auf einer Oberfläche für alle vereint", heißt es im Blogpost.

Nachholbedarf nach PayPal-Ausstieg

Ein ähnliches Konzept verfolgte Musk bereits mit dem 1999 gegründeten Finanzdienstleistungsunternehmen X.com, das später mit Confinity fusionierte und heute unter dem Namen PayPal bekannt ist. Wie Walter Isaacson in seiner Biografie über Musk schrieb, sollte der Dienst als zentrale Plattform für alles, was mit Finanzen zu tun hat, dienen. So sollten Nutzer nicht nur ihre Konten und Kreditkarten verwalten können, sondern auch Transaktionen tätigen und Zugang zu Krediten und Anlageprodukten erhalten. Was mit PayPal nicht geklappt hat, scheint Musk nun mit X nachholen zu wollen.

Hoffnung auf Kryptozahlungen

Auch wenn sich X zu der genauen Funktion des geplanten Zahlungsdienstes bedeckt hält, ist die Hoffnung unter Musk-Fans groß, dass dort auch Kryptowährungen als Zahlungsmittel zugelassen sind. Der X-Eigentümer äußerte sich in der Vergangenheit oftmals positiv über das Krypto-Urgestein Bitcoin. Im Februar 2021 kaufte Musks E-Autobauer Tesla Token der Kryptowährung im Wert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, wie damals aus einer Einreichung der bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission hervorging. Aufgrund von Umweltbedenken - schließlich verbraucht das Minen von Bitcoins eine große Menge Strom - trennte sich das Unternehmen jedoch kurz darauf wieder von einem Großteil der Beteiligung. Zum Ende des Jahres 2023 hielt Tesla noch 184 Millionen US-Dollar in digitalen Vermögenswerten, wie aus der Bilanz zum Gesamtjahr hervorging.

Dogecoin in Musks Fokus

Deutlich mehr von Musks Aufmerksamkeit erhielt jedoch der Dogecoin. Die Spaßwährung, die ursprünglich als Parodie auf den Bitcoin kreiert wurde, hat das Doge-Meme als Logo, das einen Hund der japanischen Rasse Shiba Inu zeigt - und es Musk ziemlich angetan. So postete der Unternehmer immer wieder Memes zum Dogecoin, die den Kurs der Kryptowährung zum Teil stark ansteigen ließen.

Im Online-Shop von Tesla lassen sich außerdem einige Produkte, vor allem Merchandise-Artikel, mit Dogecoin bezahlen - nicht aber mit Bitcoin. Fans des Hunde-Coins fiebern der Dogecoin-Unterstützung auf X Payments also bereits entgegen.

Auch Ripple & Co. im Programm?

Einige Krypto-Anhänger vermuten hingegen, dass X eine weitaus breitere Palette an Kryptowährungen anbieten wird. Investor Mason Versluis vermutete etwa, dass X passenderweise diejenigen Coins unterstützen werde, deren Handelskürzel mit einem X beginnen, also Ripple (XRP), Stellar (XLM), XDC und XYO.

So X is building "X Payments"



It's only right they enable the X coins...$XRP $XLM $XDC $XYO etc...



I wanna see a MASSIVE crypto integration from X



Change the world Elon, set fire to the SEC + banks with this play - MASON VERSLUIS (@MasonVersluis) January 20, 2024

"Ich möchte eine MASSIVE Krypto-Integration von X sehen", so der Krypto-Fan auf seinem X-Profil. "Verändere die Welt Elon, setze die SEC und die Banken mit diesem Spiel in Brand".

Kehrt X Kryptowährungen den Rücken zu?

Andere X-Nutzer glauben jedoch, dass der Kurznachrichtendienst in Zukunft eher von seiner kryptofreundlichen Einstellung abweichen könnte. "Ich habe das Gefühl, dass X in letzter Zeit die Zahlungen für Krypto-Inhalte eingestellt hat", erklärte etwa der Krypto-Analyst mit dem Pseudonym Tokenicer im Hinblick auf die Aufteilung der Werbeeinnahmen. So können Nutzer ihre Inhalte innerhalb der App monetarisieren, vor einigen Monaten habe er jedoch noch deutlich höhere Auszahlungen für seine Inhalte erhalten. "Ich bin dankbar, dass ich auch nur einen Cent für meine Arbeit bekomme, aber ich habe das Gefühl, dass kryptobezogene Inhalte im Allgemeinen ‚versteckter‘ sind als in den vergangenen Monaten.", fügte er hinzu.

Feels like X has cut the payments for crypto content lately



Was getting $40-70 cheques a few months ago & just got one for $16.



Grateful to paid even a cent for what I do, but can’t help but feel crypto related content feels more "hidden" in general than prior months. - ??Tokenicer??? (@Tokenicer) January 19, 2024

Ob er damit Recht behalten soll oder ob X seine Tore doch bald für Dogecoin & Co. öffnet, bleibt zunächst abzuwarten. Informationen von "The Crypto Times" zufolge soll X Payments Mitte des Jahres das Licht der Welt erblicken.

Redaktion finanzen.net