ETH, XRP & Co.

Nach Bitcoin-ETF-Zulassung: Diese Kryptowährungen dürften dem Bitcoin folgen

24.01.24 03:33 Uhr

Nachdem sich die US-Börsenaufsicht jahrelang gegen die Erlaubnis für Spot-ETFs sperrte, war es am 10. Januar endlich so weit: Die SEC genehmigte bestimmte Bitcoin-ETFs in den USA. Im Netz wird nun schon spekuliert, welche Kryptowährungen dem Bitcoin folgen dürften.

• Historischer Schritt: SEC gibt grünes Licht für Bitcoin-ETFs

• Gleich zu Beginn wurden ETF-Anteile in Milliardenhöhe gehandelt

• Diese Kryptowährungen dürften dem Bitcoin folgen



SEC genehmigt Bitcoin-ETFs Inzwischen ist es zwei Wochen her, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) die ersten Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt hat. Mit dieser Entscheidung werden börsennotierte Fonds zugelassen, die direkt in Bitcoin investieren. Die Börsenaufsicht genehmigte eigenen Angaben zufolge unter anderem Anträge von BlackRock, Ark Invest, 21Shares, Fidelity, Invesco und VanEck. Werbung Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 FOCUS-online-Experte Roman Reher zufolge verlief der erste Handelstag sehr erfolgreich. Insgesamt seien ETF-Anteile für mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar gehandelt worden und laut ersten Berichten habe es mehr als 700.000 individuelle Handelsvorgänge gegeben. Dieser historische Schritt dürfte den Weg für weitere digitale Vermögenswerte ebnen. Nun wird spekuliert, welche Kryptowährungen dem Bitcoin mit eigenen ETFs folgen könnten. Diese Kryptowährungen dürften dem Bitcoin folgen "Die SEC hat zum ersten Mal überhaupt jeden einzelnen Spot-Bitcoin-ETF genehmigt, wodurch Dutzende Milliarden, wenn nicht Hunderte Milliarden institutioneller Gelder in die Spot-Bitcoin-Produkte fließen konnten", so Austin Arnold von "Altcoin Daily" und TheStreetCrypto. In einem ihrer Videos berichten die Brüder Austin und Aaron Arnold, die exklusiven Krypto-Content für TheStreet produzieren, welche Kryptowährungen am ehesten als nächste eine ETF-Genehmigung erhalten könnten. Laut den Brüdern sei Ethereum auf dem besten Weg, eine ganze Reihe von Spot-ETF-Produkten auf den Markt zu bringen. Der Vermögensverwalter BlackRock, der gerade die Genehmigung für seinen Bitcoin-ETF erhalten hat, habe sogar auch schon die Genehmigung für die Notierung eines ETH-Spot-ETF beantragt. Ein Altcoin könnte Ethereum bei der Zulassung jedoch zuvorkommen. Steven McClurg, Chief Investment Officer von Valkyrie Funds, einem laut eigenen Angaben führenden "Finanzdienstleistungsunternehmen an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzwesen und dem aufstrebenden Bereich digitaler Vermögenswerte", glaubt, dass ein XRP-ETF tatsächlich Ethereum zuvorkommen könnte, erklärt Aaron Arnold. Polkadot, Chainlink und der "Ethereum-Killer" Solana könnten Bitcoin laut Austin Arnold ebenfalls in naher Zukunft mit Spot-ETF-Zulassungen folgen. "Das sind die fünf Altcoins, die Sie auf Ihrem Radar haben sollten, jetzt, wo wir nach dem nächsten Krypto-ETF suchen", so Aaron Arnold. Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

