Neue Allzeithochs erwartet

Das Jahr 2024 dürfte für die Krypto-Welt und insbesondere Bitcoin stark werden, da ist sich die Mehrheit der Experten einig. Während nahezu sicher ist, dass der Bitcoin neue Rekordhöhen erklimmen wird, erwartet CoinFund gar einen Anstieg bis auf eine halbe Million US-Dollar.

• Krypto-Experten optimistisch für Bitcoin-Entwicklung

• Bitcoin-ETFs und -Halving als Preistreiber

• Anstieg bis auf 500.000 US-Dollar erwartet





Im vergangenen Jahr legte der Bitcoin eine fulminante Rally aufs Parkett - zum Jahresende stand ein Plus von rund 160 Prozent an der Kurstafel. Zwar ist die älteste Kryptowährung mit einem aktuellen Kurs von etwa 43.000 US-Dollar noch immer klar von ihrem Rekordhoch bei etwa 69.000 US-Dollar entfernt (Stand: 15. Januar 2024), das im November 2021 erzielt wurde, doch zeigt der Trend weiterhin nach oben. Auch Experten zufolge, mit welchen sich CNBC unterhalten hat, dürfte der Preisanstieg weiter anhalten. Sie gaben verschiedenste Preisprognosen zwischen 60.000 US-Dollar und 500.000 US-Dollar für 2024 ab. Dass wohl ein neuer Bullenmarkt eintreten dürfte, darüber waren sie sich einig. Getrieben dürften die positiven Entwicklungen insbesondere durch das im April anstehende Bitcoin-Halving sein. Bei diesem regelmäßig stattfindenden Ereignis werden die Belohnungen, die Bitcoin-Miner erhalten, halbiert. Bislang folgte dem Halving in der Regel ein Preisanstieg des Bitcoin. Daneben wird die erfolgte Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC als positiver Treiber gesehen.

Werbung

Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Mark Mobius & Co. vorsichtig optimistisch

Wie Mark Mobius gegenüber CNBC betonte, dürfte der Bitcoin in diesem Jahr bis auf 60.000 US-Dollar klettern, denn das Interesse an der nach wie vor nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung sei wieder gestiegen. Ansonsten, erklärte er allerdings, habe er "keine Begründung für diese Vorhersage".

Nur etwas optimistischer zeigte sich Youwei Yang, Chefökonom des Bitcoin-Mining-Unternehmens Bit Mining. Er schätzt, dass der Bitcoin im Verlauf des kürzlich begonnenen Jahres die Marke von 75.000 US-Dollar erklimmen dürfte. Auch er nannte als positive Treiber neben der Genehmigung der Bitcoin-ETFs das anstehende Halving. "Ich gehe davon aus, dass Bitcoin im Jahr 2024 zwischen 25.000 und 75.000 US-Dollar und im Jahr 2025 zwischen 45.000 und 130.000 US-Dollar liegen wird", zitiert CNBC den Krypto-Experten aus einer E-Mail. "Obwohl hohe Preise möglich sind, werden aufgrund der Marktvolatilität und der menschlichen Tendenzen zu Angst und Gier nicht alle Anleger profitieren."

Auch James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares, zufolge dürfte unter anderem die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs die Krypto-Welt in diesem Jahr "erheblich verändern". "Diese lang erwartete Entwicklung soll die Investorenbasis für Kryptowährungen erweitern und sie enger in die traditionellen Finanzmärkte integrieren", erklärte Butterfill in einer E-Mail an CNBC. Neben den Bitcoin-ETFs erwähnte der Experte auch die erwartete Senkung der Zinssätze, die ihm zufolge ebenfalls " eine entscheidende Rolle" bei dem Anstieg des Bitcoinpreises spielen dürfte.

Bitcoin auf 100.000 US-Dollar und höher

Sowohl der bekannte Bitcoin-Bulle und Mitgründer der Kryptowährungsbörse Nexo, Antoni Trenchev, als auch die Londoner Bank Standard Chartered und Carol Alexander, Professorin für Finanzen an der University of Sussex, sehen den Bitcoin in diesem Jahr bis auf 100.000 US-Dollar steigen.

Das Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen Matrixport rechnet derweil CNBC zufolge mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises bis auf 63.140 US-Dollar bis April dieses Jahres. Ende des Jahres könnte die Kryptowährung dann sogar bei 125.000 US-Dollar stehen. "Basierend auf unserem Inflationsmodell wird erwartet, dass das makroökonomische Umfeld weiterhin ein starker Rückenwind für Krypto sein wird. Es wird ein weiterer Rückgang der Inflation erwartet, was die Federal Reserve wahrscheinlich dazu veranlassen wird, Zinssenkungen einzuleiten", zitiert CNBC aus einem Bericht von Matrixport von November 2023. Und weiter: "In Kombination mit geopolitischen Gegenströmungen dürfte diese gesunde Dosis monetärer Unterstützung Bitcoin im Jahr 2024 auf neue Höchststände treiben".

Fulminanter Anstieg bis auf eine halbe Million US-Dollar

Deutlich optimistischer zeigte sich jedoch CoinFund gegenüber CNBC. Der Risikokapitalgeber hält einen Preis von 500.000 US-Dollar in diesem Jahr für möglich. "Bitcoin hat eine starke umgekehrte Korrelation mit dem US-Dollar und den realen Renditen, und beide fallen jetzt", erklärte Seth Ginns, geschäftsführender Gesellschafter bei CoinFund, in einer E-Mail an CNBC. "Wir gehen auch davon aus, dass die Folgezuflüsse nach der Einführung des BTC-Spot-ETFs sowie die wachsende Aufregung über die wahrscheinliche Zulassung von ETH (Ether)-Spot-ETFs später im Jahr 2024 von großer Bedeutung sein werden."



Dass es für die Bitcoin in diesem Jahr weiter bergauf gehen dürfte, da sind sich die Experten einig. Wie weit die Kryptowährung jedoch tatsächlich klettern wird, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.net