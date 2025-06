Einfach Bitcoins verdienen - BTCBULL erreicht 7,2 Mio. $, Presale endet in 12 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Vorverkauf des BTC Bull Token (BTCBULL) nähert sich seinem Abschluss. Bereits mehr als 7,2 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt. In zwölf Tagen endet die Early-Access-Phase, die Anlegern noch den Zugang zu einem niedrigen Einstiegspreis von 0,00257 US-Dollar ermöglicht. Damit zählt BTCBULL zu den erfolgreichsten Presales des aktuellen Jahres.

Im geopolitisch angespannten Umfeld – insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen im Nahen Osten und dem zunehmenden Druck Israels gegenüber dem Iran – behauptet sich Bitcoin weiterhin stabil über der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar. Diese Robustheit stärkt den Ruf von BTC als digitales Pendant zu klassischen Krisenwährungen. Denn Bitcoin zeigt zweifelsohne in schwierigen Zeiten relative Stärke.

Für viele Marktteilnehmer bleibt der direkte Zugang zu Bitcoin aufgrund des hohen Preises ein Hindernis. BTC Bull Token bietet eine indirekte Lösung mit niedrigem Kapitaleinsatz. Das Projekt verspricht regelmäßige, automatisierte Bitcoin-Prämien – ohne die technischen Hürden von Knotenbetrieb, DeFi-Nutzung oder Kreditvergabe. Die Mechanik basiert auf einem einfachen Haltemodell, das insbesondere für langfristig orientierte Nutzer konzipiert wurde.

Mit dem nahenden Ende des Vorverkaufs läuft jedoch auch die Frist für den Erwerb zu attraktiven Konditionen aus. Danach wird der Zugang zum Token deutlich erschwert oder verteuert.

Direkt zum BTCBULL Presale

Passiv mit Bitcoin Geld verdienen – das bietet BTCBULL

Der Erwerb passiver Bitcoin-Einnahmen ist mit zahlreichen Hürden verbunden. Viele gängige Methoden wie das Verleihen von BTC über verzinste Plattformen wirken auf den ersten Blick simpel, bringen jedoch erhebliche Risiken mit sich. Nutzer geben dabei die Selbstverwahrung ihrer Coins auf und müssen sich auf zentralisierte Kreditinstitute verlassen. Gleichzeitig sind die Erträge häufig gering, während mögliche Gegenparteiausfälle oder Sperrfristen für zusätzliches Risiko sorgen.

Alternativen wie das Betreiben eines Lightning-Knotens, das Mining im Verbund oder die Einbindung von Wrapped BTC in DeFi-Protokolle wie Aave oder Pendle können zwar lukrativer sein, erfordern aber tiefgehendes technisches Verständnis und bergen komplexe Sicherheitsrisiken. Smart-Contract-Fehler, Marktvolatilität und hohe Einstiegshürden schränken die Zugänglichkeit für durchschnittliche Nutzer erheblich ein.

Sogar niedrigschwellige Angebote wie BTC-Cashback, Prämienkarten oder Play-to-Earn-Modelle setzen meist aktive Ausgaben voraus und bieten keine wirklich passiven Einkommensquellen. Sie belohnen Verhalten, aber nicht den Besitz.

Vor diesem Hintergrund wurde der BTC Bull Token konzipiert. Er soll eine einfache und zugängliche Möglichkeit schaffen, automatisiert Bitcoin-Prämien zu erhalten – ganz ohne technische Barrieren. Die Integration mit der non-custodial Best Wallet erlaubt eine sofortige Auszahlung der Belohnungen über die Ethereum- und Bitcoin-Blockchain, direkt innerhalb der App und ohne manuelle Konfiguration.

Direkt zum BTCBULL Presale

Hold tight, bulls.



When Bitcoin hits $150K, BTCBULL airdrop goes live.



Step by step. Candle by candle. pic.twitter.com/d9ctOBDSDn — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) June 4, 2025

BTCBULL ermöglicht automatische Bitcoin-Prämien allein durch das Halten des Tokens – ganz ohne Staking, Bridging oder Drittanbieter. Die Ausschüttung erfolgt risikofrei und proportional zum Anteil der gehaltenen Token direkt in BTC.

Bitcoin-Airdrops und Token-Burns vereint

Die Bitcoin-Belohnungen des BTCBULL-Tokens sind direkt an den Kursverlauf von Bitcoin gekoppelt. Mit jeder signifikanten Aufwärtsbewegung werden automatisch Prämien an alle Token-Inhaber ausgeschüttet. Die erste Schwelle liegt bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 US-Dollar. Danach erfolgen weitere Auszahlungen in Intervallen von jeweils 50.000 US-Dollar – also bei 200.000 US-Dollar, 250.000 US-Dollar und darüber hinaus. Das Konzept verknüpft passives Einkommen mit dem langfristigen Wertanstieg der führenden Kryptowährung und schafft so einen zusätzlichen Anreiz zur langfristigen Haltung der Token.

Parallel dazu integriert das BTCBULL-Protokoll ein deflationäres Modell. Ähnlich wie bei Bitcoin selbst wird das Angebot des Tokens reduziert – ebenfalls in 50.000-Dollar-Schritten, allerdings beginnend bei einem BTC-Kurs von 125.000 US-Dollar. Bei jedem Erreichen eines neuen Meilensteins – etwa 175.000 US-Dollar oder 225.000 US-Dollar – wird ein festgelegter Anteil des BTCBULL-Angebots dauerhaft verbrannt. Dieser Mechanismus stärkt langfristig die Knappheit und könnte zu einer zusätzlichen Wertstabilisierung beitragen.

$125K Bitcoin = $BTCBULL token burn

It’s that simple. Let’s run it up! pic.twitter.com/f0V6e7voeV — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) June 8, 2025

BTCBULL greift das Prinzip des Bitcoin-Halvings auf, geht jedoch einen Schritt weiter: Statt die Emission zu verringern, werden Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Dadurch entsteht eine beschleunigte Verknappung, die das verbleibende Angebot potenziell aufwertet.

Die Kombination aus automatisierten Bitcoin-Prämien und einem deflationären Modell schafft gleich mehrere Ertragsquellen. Inhaber profitieren sowohl vom Anstieg des BTC-Kurses als auch von möglichen Kurssteigerungen des Tokens selbst.

Mit zunehmendem Bitcoin-Wert gewinnen auch frühere Belohnungen nachträglich an Bedeutung und langfristigem Wert.

Jetzt günstig in BTCBULL investieren

Der optimale Einstiegszeitpunkt bei BTCBULL ist eng mit dem Verlauf des Vorverkaufs verknüpft. Eine frühzeitige Beteiligung eröffnet potenziell höhere Gewinnchancen, bevor der Token einer breiteren Handelsöffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Mit bereits über 7,2 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital gehört BTC Bull Token zu den erfolgreicheren Presales 2025. Nur noch weniger als zwei Wochen gibt es die Möglichkeit, die BTCBULL Token zum aktuellen Preis zu erwerben.

Die Teilnahme am Vorverkauf ist über gängige Zahlungsmittel wie ETH, USDT oder Kreditkarte möglich.

Für die Prämienmechanik und Verwaltung des Tokens ist das Best Wallet erforderlich, das kostenfrei im AppStore heruntergeladen werden kann. Wer günstig echte Bitcoins erhalten möchte, könnte sich im Juni 2025 näher mit BTCBULL beschäftigen.

Direkt zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.