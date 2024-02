Ryanair-Aktie in Grün: Ryanair beförderte im Januar mehr Passagiere - Auslastung dennoch gesunken

Umstellung läuft

Der Billigflieger Ryanair hat im ersten Monat des Jahres seine Maschinen nicht so gut auslasten können wie ein Jahr zuvor.

Der Auslastungsfaktor sank im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um zwei Prozentpunkte auf 89 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Dublin mitteilte. Insgesamt stieg die Zahl der Fluggäste um 3 Prozent auf 12,2 Millionen. Ryanair führte mehr als 71 700 Flüge in dem Monat durch. Über 950 Flüge wurden wegen des Konflikts in Israel und Gaza gestrichen.

Ryanair hatte bereits zu Anfang des Jahres gewarnt, dass die Sitzplatzauslastung zwischenzeitlich geschmälert werden dürfte, weil einige große Reisevermittler wie Booking.com Anfang Dezember Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen hatten. Grund waren Beschwerden von Verbraucherorganisationen und ein irisches Gerichtsurteil zur Übernahme von Flugdaten von der Ryanair-Webseite. Ryanair versucht, die Sitzplätze nun verstärkt über das eigene Ticketportal zu verkaufen, braucht für die Umstellung aber etwas Zeit und muss zunächst auch Einbußen bei den Ticketpreisen hinnehmen.

An der EURONEXT in Dublin gewinnt die Ryanair-Aktie am Freitag zeitweise 1,64 Prozent auf 19,87 Euro.

/men/stk

DUBLIN (dpa-AFX)