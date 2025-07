ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ryanair auf 28 Euro - 'Outperform'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie der Fluggesellschaft bleibe attraktiv bewertet, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das angehobene Ziel begründete er mit den jüngsten, besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Zudem könnten sich die Ziele für das Geschäftsjahr als zu konservativ erweisen./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 00:45 / EDT

