Aktien Wien Schluss: Leichte Verluste in schwachem Umfeld

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichten Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX fiel um 0,37 Prozent auf 4.492,15 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 2.256,17 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend im roten Bereich. Die US-Börsen starteten uneinheitlich in den Handel.

Bestimmendes Thema am Finanzmarkt bleibt weiterhin der US-Zollkonflikt. Die Frist 1. August rückt immer näher. Sollte die Verhandlungen zwischen der EU und den USA bis dahin kein Ergebnis bringen, will US-Präsident Donald Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU wiederum mit Gegenzöllen reagieren dürfte.

Wichtige Konjunkturdaten standen am Dienstag nicht zur Veröffentlichung an. Interessant wird es nach Meinung der Helaba-Experten erst am Donnerstag und Freitag mit wichtigen Stimmungsindikatoren und der EZB-Ratssitzung.

Zudem blieb die Meldungslage zu den österreichischen Unternehmen sehr dünn. Ergebnisse gibt es am Dienstagabend nach Börsenschluss von der Telekom Austria. Die Aktien zeigten sich im Vorfeld um 0,7 Prozent schwächer. Die BAWAG legt am Mittwoch Quartalszahlen vor - die Bawag-Titel gewannen 0,5 Prozent.

Schwächer mit einem Minus von gut zwei Prozent zeigten sich die Aktien von Raiffeisen. Die Papiere der Erste Group (Erste Group Bank) verloren 1,1 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten büßten Wienerberger 2,3 Prozent ein, und voestalpine gaben um knapp ein Prozent nach.

OMV (OMV) stiegen hingegen um 0,7 Prozent. Verbund gewannen sogar 2,6 Prozent auf 66,80 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research hatten ihr Kursziel für die Aktien des Energiekonzerns von 60 Euro bestätigt und ihre Empfehlung "Sell" bekräftigt./ger/spo/APA/stw