Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX vor US-Arbeitsmarktbericht höher erwartet

Der DAX legt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,46 Prozent auf 13.190,00 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.52 Uhr MEZ) 1,68 Prozent auf 27.199,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil 2,41 Prozent auf 3.070,12 Zähler zu. In Hongkong kann der Hang Seng gar satte 6,86 Prozent auf 16.391,18 Stellen hinzugewinnen.

3. GEA hebt nach starkem Quartal die Jahresprognose an

Der Anlagenbauer GEA hat im dritten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Zur Nachricht

4. PayPal macht weniger Gewinn

Der Zahlungsdienstleister PayPal hat Anlegern einen Blick in seine Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel gewährt. Zur Nachricht

5. Société Générale stemmt sich gegen deutlicheren Gewinnrückgang

Die französischen Großbank Société Générale (SocGen) hat im dritten Quartal wegen einer höheren Risikovorsorge und Kosten für den Konzernumbau weniger verdient. Zur Nachricht

6. Vonovia steigert Umsatz kräftig

Vonovia hat in den ersten neun Monaten die operativen Gewinne und Umsätze um mehr als ein Drittel gesteigert und dabei vom Beitrag der Deutsche Wohnen und Zuwächsen beim margenstarken Development-Geschäft profitiert. Zur Nachricht

7. Coinbase erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch

Die Kryptobörse Coinbase hat den Anlegern ihr Zahlenwerk für das dritte Quartal 2022 vorgestellt. Zur Nachricht

8. Enel senkt Ausblick nach Gewinnrückgang

Der italienische Versorger Enel hat seine Jahresprognose nach einem Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten reduziert. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise sind am Freitag stark gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar kostete am Morgen 96,55 US-Dollar. Das waren 1,92 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Dezember stieg um 1,94 Dollar auf 90,11 Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro ist am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9782 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 0,9753 Dollar festgesetzt.

