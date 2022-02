Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Freitag trotz der Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt stabil starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich bei 15.270 Punkten um nur 0,02 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost vor dem Wochenende uneinheitlich

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag gemischte Vorzeichen auf. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 27.122,07 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit hingegen Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent verbuchen und steigt auf 3.483 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil um 0,50 Prozent schwächer bei 24.668 Zählern.

3. Allianz mit Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro und Dividendenerhöhung

Die Allianz setzt ihre Aktienrückkäufe auch 2022 fort. Wie der Konzern mitteilte, hat er ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarden Euro aufgelegt. Außerdem können sich die Aktionäre der Allianz ber eine deutlich höhere Dividende freuen. Zur Nachricht

4. Bayer sieht hohes Umsatzpotenzial für Krebsmittel Nubeqa

Bayer rechnet für sein Krebsmittel Nubeqa nach dem jüngsten Studienerfolg bei fortgeschrittenem Prostatakrebs nun mit einem Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Schon bislang hatte Nubeqa aus Sicht von Bayer Blockbuster-Potenzial, damit ist die Aussicht eines Jahresumsatzes von mindestens 1 Milliarde Euro verbunden. Zur Nachricht

5. US-Senat stimmt Übergangshaushalt zu

Der US-Senat hat einem Übergangshaushalt zugestimmt, damit der Regierung nicht schon ab dem Wochenende das Geld ausgeht. Eine überparteiliche Mehrheit der Senatoren stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) für die Gesetzesvorlage des Repräsentantenhauses, die die Finanzierung zunächst bis 11. März sichern soll. Zur Nachricht

6. Experten warnen vor Risiken bei NFTs

Digitale Codes sind vielseitig einsetzbar - Fachleuten zufolge bergen "Non-Fungible Token" (NFT) aber auch Risiken. Durch die Fülle an verschiedenen Projekten sei es schwer einzuschätzen, welche von den nicht austauschbaren Wertmarken im Internet einen echten Wert hätten und welche unseriös und vielleicht sogar nur Abzocke seien, sagte Philipp Sandner, Professor an der Frankfurter School of Finance & Management. Zur Nachricht

7. Borussia Dortmund fährt nächste Pleite ein

Desolate Abwehr, harmlose Offensive - Borussia Dortmund droht auf internationaler Bühne der nächste peinliche Knockout. Zur Nachricht

8. Nach Teslas Bitcoin-Rückzieher: Bald Zahlung mit Dogecoin bei SpaceX und Starlink möglich?

Auch bei Tesla setzt man vermehrt auf Kryptowährungen. Während es zeitweise sogar möglich war, die Autos des Musk-Konzerns mit Bitcoin zu bezahlen, können im Online-Shop nun Merchandise-Artikel mit der Spaßwährung Dogecoin gekauft werden. Erreicht der DOGE-Trend nun auch bald SpaceX und Starlink? Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,35 auf 91,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,29 auf 92,68 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabil unter 1,14 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag stabil unter der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1368 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1370 Dollar festgesetzt.

