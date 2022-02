Asiens Börsen uneinheitlich -- Allianz mit Aktienrückkauf und Dividendenerhöhung -- Bayer sieht hohes Umsatzpotenzial für Krebsmittel Nubeqa

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt ergriffen am Donnerstag die Flucht.

Der DAX startete noch etwas höher in den Tag, begab sich im Verlauf jedoch auf rotes Terrain. Er verließ den Handelstag letztlich mit einem Abschlag von 0,67 Prozent bei 15.267,63 Punkten. Auch der TecDAX fiel schlussendlich zurück, nachdem er mit einem kleinen Zuwachs gestartet war. Sein Schlussstand: 3.286,46 Stellen (-1,1 Prozent).

Auch am Freitag bleiben Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt bestehen und dürften die Stimmung beeinflussen. US-Präsident Biden will sich heute mit Politikern aus mehreren Ländern zum Ukraine-Konflikt beraten. Außerdem wird sich US-Außenminister Blinken in der kommenden Woche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen. Das dieser dem Treffen zugestimmt hat, kann als gutes Zeichen gewertet werden.

Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen gegenüber dpa-AFX von einem derzeit nervösen Hin und Her. "Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in großem Stil neue Risikopositionen eingehen", so Altman. In den USA wird am Montag George Washingtons Geburtstag begangen und die Börsen bleiben geschlossen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken