Realux Scam: Krypto-Betrüger ködert Investoren und macht sich aus dem Staub

• Angeblicher Realux-CEO Doreen Curry hat Kleininvestoren mit Aussichten auf die Demokratisierung des US-Immobilienmarkts angelockt• Realux hat Influencern mehrere Hundert US-Dollar für Projektwerbung gezahlt• Rund 24.000 US-Dollar hat der Betrüger an seiner Masche verdient

"Doreen Curry" ist der angebliche Name des CEO von Realux: Sogar eine gefälschte LinkedIn-Seite auf diesen Namen hatte der Betrüger angelegt, um die Existenz des Unternehmens oberflächlich überprüfbar zu machen. Realux hatte im Januar Krypto-Kleininvestoren angelockt und verschwand direkt nach dem Launch der Token am ersten Februar.

Das Realux-Versprechen war, wie das Informationsportal Vice berichtet, mit einer Demokratisierung des US-amerikanischen Immobilienmarktes die Lücke zwischen arm und reich zu schließen. Die Kleininvestoren sollten angeblich die Möglichkeit bekommen, auf dem Immobilienmarkt Fuß zu fassen. Die Zielgruppe bestand aus Personen, die sonst aufgrund der hohen Immobilienpreise in den USA kaum Zugang zum Immobilienmarkt hatten. Um Teil der "Revolution" zu werden, müsse man lediglich in Realux (RLX) investieren.

Im Januar wurde der Preis der Währung in den Sozialen Medien von mehreren Influencern in die Höhe getrieben, sodass der Betrüger laut Vice direkt nach dem RLX-Launch am 31. Januar mit dem Verkauf von etwa 70 Millionen Token rund 24.000 US-Dollar einnahm.

🔥 $RLX IS NOW LIVE🔥 @realux_token is a real estate asset tokenization company which allows you to benefit from automation, liquidity, flexibility, fractionalisation, cost efficiency, data transparency and more! Website: https://t.co/n5Ia23jV81 TG: https://t.co/xSyincgat3

Einen Tag später, am 1. Februar, hatte sich Realux in Luft aufgelöst. Wie Vice berichtet, seien sowohl die Website des Unternehmens als auch die Accounts auf Twitter und Telegram gelöscht worden. Damit ist der Wert von RLX drastisch gesunken. Vice konnte mit der Influencerin @AltcoinSara, die RLX bei ihren 60.000 Followern beworben hatte, in Kontakt treten. Sie habe erklärt, dass ihr für die Werbung 350 US-Dollar gezahlt worden seien, wobei sie nichts von dem Betrug gewusst habe. Ähnliches berichten nach Angaben von Vice auch andere Influencer.

Jesus Christ what a fuck up. I deserve the roast that’s about to come.

I’d say sorry but this isn’t going to fix anything so all I can do is just learn from this and do better going forward. pic.twitter.com/oB4ChU1g0B