Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

• Standard Lithium war 2018 unter den Venture-50-Companies• Das Arkansas Smackover Project nutzt ein innovatives Verfahren zur Lithiumgewinnung• Hindenburg Research kritisiert das Unternehmen

Womit beschäftigt sich das Unternehmen?

Das Unternehmen Standard Lithium erforscht, verarbeitet und entwickelt Lithium-Sole. Gegründet wurde das kanadische Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, im Jahr 1998. Die Verfahren, die Standard Lithium nutzt, um das Lithium abzubauen, gelten allgemein nicht nur als revolutionär, sondern auch als sehr umweltfreundlich, wie RockInvestment erklärt. Im Jahr 2018 wurde Standard Lithium als eine der Venture-50-Companies anerkannt. Die Venture 50 ist eine Rangliste der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange im jeweiligen vergangenen Jahr. Die Rangliste besteht aus zehn verschiedenen Unternehmen aus jedem der fünf Industriesektoren, die anhand von mehreren Kriterien ausgewählt werden.

Standard Lithiums Flaggschiffprojekt

Das Vorzeigeprojekt des kanadischen Technologie- und Lithiumentwicklungsunternehmens ist das Arkansas Smackover Project. Hier wird im Süden Arkansas seit über 60 Jahren Sole gewonnen, um Brom und andere Mineralien zu gewinnen. "Dieselbe Sole, aus der fast die Hälfte des weltweiten Broms gewonnen wird, ist auch reich an Lithium, aber da sich die geografischen, klimatischen und chemischen Gegebenheiten der Sole nicht für das herkömmliche Verfahren der Lithiumextraktion aus der Sole (große Verdunstungsbecken) eignen, das von Bergbauunternehmen in Südamerika angewandt wird, wurde es bisher noch nicht kommerziell entwickelt", so das Unternehmen auf seiner Website. Standard Lithium ist bereits das weltweit führende Unternehmen in der Technologie der direkten Lithiumextraktion (DLE). Das hochmoderne "LiSTR"-DLE-Verfahren entwickelte das Unternehmen speziell für die Gewinnung der sogenannten Smackover-Ressourcen. "Standard Lithium hat ein patentiertes Verfahren entwickelt, bei dem ein festes keramisches Adsorptionsmaterial mit einem Kristallgitter verwendet wird, das in der Lage ist, Lithiumionen selektiv aus der Smackover-Sole zu ziehen.", erklärt das Unternehmen.

Standard Lithium und Hindenburg Research

Im Februar 2022 veröffentlichte das Investment-Research-Unternehmen Hindenburg Research einen Bericht, in dem das kanadische Unternehmen Standard Lithium scharf kritisiert wird. Einer der Kritikpunkte sei zum Beispiel, dass Standard Lithium selbst angebe, das genutzte Verfahren sei urheberrechtlich geschützt. Allerdings besitze das Unternehmen Recherchen von Hindenburg Research zufolge nur drei Patentanmeldungen, die im Jahr 2018 erworben worden seien. Auch das Führungsteam steht in dem Bericht in der Kritik. So geht daraus zum Beispiel hervor, dass der CEO des Unternehmens, Robert Mintak, sich zwar selbst als einen "Pionier im sich schnell entwickelnden Lithium-Bereich" sehe, er aber die meiste Zeit mit Interviews, der Teilnahme an Konferenzen und Auftritten bei CNBC verbringe.

Standard Lithium selbst reagierte auf die Kritik des Investment-Research-Unternehmens mit einer Pressemitteilung. Der Bericht soll demnach irreführend und falsch sein, heißt es in der Mitteilung. "Standard Lithium ist der Ansicht, dass der Bericht eindeutig Hindenburg Research zugutekommen soll, das selbst offengelegt hat, dass es im Falle eines Rückgangs des Aktienkurses von Standard Lithium profitieren wird. Standard Lithium warnt Investoren davor, sich bei ihren Entscheidungen auf diesen Bericht zu stützen und empfiehlt ihnen stattdessen dringend, glaubwürdige und sachkundige Quellen zu konsultieren", so das kanadische Unternehmen. Auch die Kritik zum CEO des Unternehmens, Robert Mintak wird klar zurückgewiesen. Er habe ein großes und dynamisches Team mit breit gefächerten und vielfältigen Fähigkeiten zusammengestellt und das Management verfolge unter der Führung des CEOs eine klare Strategie.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Lithium Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Standard Lithium Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Standard Lithium

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com