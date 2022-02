Netflix, Disney, Amazon, Apple & Co.: Das sind die am meisten bewunderten Unternehmen der Welt

Ein gutes Image ist für jedes Unternehmen wichtig. So dürfte es den ein oder anderen Konzern interessieren auf welchem Platz er in der Fortune-Liste der am meisten bewunderten Unternehmen der Welt landete. Umfrageergebnisse unter Führungskräften und Marktbeobachtern sowie Vorjahresergebnisse spielten bei der Bewertung unter anderem eine Rolle. Die zehn Unternehmen mit der besten Reputation wurden im folgenden Ranking zusammengefasst. Stand des Rankings ist der 02.02.2022.

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Eine gute Reputation ist für Unternehmen sehr wichtig. Aus diesem Grund untersucht das US-amerikanische Magazin Fortune jedes Jahr die "World’s Most Admired Companies", also die weltweit am meisten bewunderten Unternehmen. Auf Basis verschiedener Kriterien, wie zum Beispiel Umfrageergebnisse von Tausenden Marktforschern und Führungskräften, wurde eine Liste erstellt. Das folgende Ranking behandelt die zehn höchstangesehenen Unternehmen der Welt für das Jahr 2022. Stand des Rankings ist der 02.02.2022. Quelle: Fortune, Bild: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com, Ioan Panaite / Shutterstock.com