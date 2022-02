Commerzbank-Aktie stärker: Commerzbank plant für 2022 Milliardengewinn und Dividende

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,07 EUR

Im laufenden Jahr soll der Gewinn auf über 1 Milliarde Euro steigen. Zudem strebt die Bank bereits für 2022 eine Dividendenzahlung an.

"2022 wird ein entscheidendes Jahr bei der Umsetzung unserer Strategie", sagte Commerzbank-Vorstandschef Manfred Knof. "Wir wollen an das erfolgreiche Kundengeschäft des vergangenen Jahres anknüpfen und den Konzerngewinn auf mehr als 1 Milliarde Euro steigern." Bei der Dividende ist eine Ausschüttungsquote von 30 Prozent des Konzernergebnisses nach Abzug des AT-1-Kupons vorgesehen.

Die Bank erzielte 2021 einen Gewinn von 430 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn betrug 1,18 Milliarden Euro, nachdem die Bank im Vorjahr einen Fehlbetrag von 233 Millionen Euro eingefahren hatte. Analysten hatten in einem von der Bank bereitgestellten Konsens mit einem operativen Ergebnis von 980 Millionen Euro gerechnet.

Im vierten Quartal lag der Konzerngewinn bei 421 Millionen Euro nach 2,7 Milliarden Euro Verlust im Vorjahr. Die Erträge stiegen im Schlussquartal um 3,5 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro.

Die Bank befindet sich seit einem Jahr in einem tiefgreifenden Konzernumbau, dem 10.000 Stellen und fast die Hälfte der Filialen zum Opfer fallen sollen. Die Transformation soll 2024 abgeschlossen werden.

So reagiert die Commerzbank-Aktie

Die Rückkehr der Commerzbank in die Gewinnzone kommt am Donnerstag bei den Anlegern sehr gut an. Die Papiere des Bankhauses rücken im XETRA-Handel um 5,96 Prozent vor. Mit 9,09 Euro steuern sie wieder das einige Tage alte Hoch seit 2018 an, das bei knapp 9,12 Euro liegt. Händler urteilten, sowohl die Zahlen als auch die Aussagen zum Ausblick seien besser als erwartet.

Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan zog in einer ersten Reaktion ein starkes Fazit des Jahresberichts, der einen Überschuss von 430 Millionen Euro ergab. "Die Ergebnisse für das vierte Quartal sind besser als erwartet. Noch wichtiger ist aber, dass die Umstrukturierung auf gutem Wege ist", schrieb der Experte. Er verwies außerdem auf künftiges Ertragspotenzial durch steigende Marktzinsen. Die Ziele der Bank für 2022 seien insgesamt positiv. Der Experte äußerte sich außerdem zufrieden damit, dass es 2022 wieder eine Dividende geben soll.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)

Bildquellen: Commerzbank AG, 360b / Shutterstock.com