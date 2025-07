Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 27,37 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 27,37 EUR nach oben. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,58 EUR. Mit einem Wert von 26,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.138.023 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,01 EUR) erklomm das Papier am 24.06.2025. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 55,74 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,899 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 09.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,15 Mrd. EUR.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

