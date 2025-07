Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 27,33 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 27,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 27,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.266.546 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,15 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,67 Prozent.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,899 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

