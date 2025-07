Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Commerzbank im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 26,78 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,78 EUR. Bei 26,88 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.817 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 24.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 8,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,899 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 09.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,37 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

