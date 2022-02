PVA TePla-Aktie fällt dennoch: PVA TePla steigert Umsatz kräftig

Der Umsatz zog 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 156 Millionen Euro an, wie das seit vergangenem September im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Wettenberg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte etwas mehr als ein Prozent auf rund 23 Millionen Euro zu. Damit schnitt PVA TePla besser ab, als noch im November prognostiziert. Für Experten ist das aber keine allzu große Überraschung. So hatte unter anderem der Jefferies-Analyst Constantin Hesse die Prognose als konservativ eingestuft.

So reagiert die PVA-Aktie

Die Aktien von PVA TePla haben am Donnerstag nach überraschend vorgelegten 2021er-Eckdaten und der Prognose für 2022 vorbörslich zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gezählt. Doch im XETRA-Handel fallen sie aktuell um 2,97 Prozent auf 26,15 Euro. Das Unternehmen profitierte im vergangenen Jahr vom Halbleiterboom und übertraf die selbst gesteckten Ziele.

Ein Händler zog am Morgen ein positives Fazit von den Jahreszahlen. Nicht nur die Unternehmensziele, sondern auch die Konsensschätzungen seien übertroffen worden. Allerdings komme der Umsatzausblick auf 2022 nicht ganz an die Erwartungen der Experten heran, so der Börsianer. Der Gewinnausblick liege dagegen im Rahmen der Schätzungen. Angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung sollten die Nachrichten ausreichen, um die Aktie zu stützen, so seine Vermutung.

Seit November hatte sich der Kurs mit den Turbulenzen im Tech-Sektor bis zuletzt in etwa halbiert, nachdem er zuvor rasant gestiegen war. Mit zuletzt 27 Euro lag der Kurs immer noch rund 170 Prozent über dem Niveau vom Oktober 2020, aber deutlich unter dem im November 2021 erreichten Rekordhoch von 50,60 Euro. Mit einem Börsenwert von knapp 600 Millionen Euro gehört PVA zu den Leichtgewichten im Nebenwerte-Index SDAX, in dem das Unternehmen seit vergangenem September gelistet ist.

