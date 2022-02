TeamViewer - eine Konzerngeschichte

• TeamViewer kann im kleinen Rahmen von Privatpersonen genutzt werden, findet aber auch Anwendung auf der Raumstation ISS• TeamViewer gewinnt rasant an Beliebtheit: Bereits nach zwei Jahren wurde die Software eine Millionen Mal installiert• Globale Megatrends unterstützen das Wachstum des MDAX-Unternehmens wohl auch in Zukunft

Unter dem Motto "Connecting Anyone, Anything, Anywhere, Anytime" bietet das deutsche Unternehmen TeamViewer Lösungen zur Fernsteuerung von Geräten für Privatpersonen, Geschäftskunden und die Industrie: Privatkunden können kostenfrei eine Software nutzen, mithilfe derer sie im Rahmen von Online-Meetings auf den Bildschirm ihrer Gesprächspartner zugreifen können, Firmen können Lizenz-Abonnements erwerben und ihren Mitarbeitern im Home-Office technischen Support aus der Ferne bieten und in der Industrie kann TeamViewer beispielsweise zum Life-Support für Mitarbeiter oder für die Fernsteuerung von Maschinen genutzt werden. Obwohl das Unternehmen noch keine 20 Jahre alt ist, bietet es weltweit anerkannte Lösungen und Support in über 30 Sprachen an und hat Büros an über zwölf Standorten auf verschiedenen Kontinenten, wie auf der Webseite des IT-Konzerns zu lesen ist.

TeamViewer wurde im Jahr 2005 in Göppingen, Baden-Württemberg, gegründet

Die Geschichte des Unternehmens begann im Jahr 2004 mit drei Entwicklern, die innerhalb der Rossmanith GmbH eine Software zur Fernsteuerung von Computern entwickelten. Ein Jahr später, im Jahr 2005, wurde offiziell die Firma TeamViewer gegründet: in Göppingen, Baden-Württemberg. Bereits zwei Jahre später wurde die Software eine Millionen Mal installiert und schon die dritte Version veröffentlicht. Weitere zwei Jahre später wurde TeamViewer von GFI Software akquiriert, 2010 eröffnete ein TeamViewer-Büro in Clearwater/Tampa in den USA. Während im Laufe der Jahre immer neue TeamViewer-Funktionen entstanden, wurde im Jahr 2014 Monitis in die Firma TeamViewer integriert und damit ein großer Service-Anbieter für Web- und Cloudmonitoring Teil des Unternehmens.

Zehn Jahre nach der Gründung knackt TeamViewer die Marke von einer Milliarde Installationen

Ein Jahr später erreichte TeamViewer das Ziel von insgesamt einer Milliarde Installationen. 2017 entwickelte das Tech-Unternehmen die erste Lösung für Screen-Sharing von Apples iOS-Geräten, 2019 wurde TeamViewer in Frankfurt an der Börse gelistet. Im selben Jahr wurde es auch als MDAX-Unternehmen eingestuft. Im Pandemiejahr 2020 kaufte TeamViewer die Firma Ubimax, deren Technologie zu TeamViewers AR-Lösung "Frontline" beigetragen hat. Diese wurde, wie TeamViewer Mitte Januar 2022 in einer Pressemitteilung bekannt gab, von ABI Research als Europas beste AR-Lösung für Unternehmen betitelt.

TeamViewer hat Technologie zur Einrichtung eines Forschungslabors auf der ISS bereitgestellt

Mittlerweile wurde TeamViewer auf insgesamt über 2,5 Milliarden Geräten installiert, von denen jährlich rund 300 Millionen aktiv mit dem Programm arbeiten. Zudem hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge über 600.000 Vertragskunden, zu denen unter anderem Philips und Siemens gehören. Das wohl größte bisherige Projekt von TeamViewer war die Zusammenarbeit mit dem französischen Centre National d’Études Spatiales (CNES) am Projekt ECHO, bei dem auf der Raumstation ISS ein Forschungslabor eingerichtet wurde. Zu dem Projekt gehört, wie TeamViewer auf seiner Website erläutert, auch die Fernsteuerung medizinischer Geräte im All.

Auch während der Pandemie steigen die Umsätze bei TeamViewer stetig weiter

Im Jahr 2020 konnte TeamViewer trotz - oder wegen - der Pandemie Umsätze in Höhe von 460 Millionen Euro erzielen. In der Quartalsmitteilung zu Q4 2021 und zum Ende des Geschäftsjahres 2021 erklärt das Unternehmen unter Führung von CEO Oliver Steil mit Blick auf die Zukunft: "TeamViewer erwartet für die kommenden Quartale eine weiter wachsende Nachfrage nach seinen Lösungen. Globale Megatrends rund um Digitalisierung, Konnektivität und Nachhaltigkeit […] werden den Wachstumskurs des Unternehmens auch im Jahr 2022 unterstützen". Für das Geschäftsjahr 2022 erwarte man Umsätze in Höhe von bis zu 580 Millionen Euro. Geplant sei zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com, Teamviewer