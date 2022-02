Hohes Nutzerinteresse - Cardano erreicht weiteren Meilenstein

• Cardano erleidet Kurseinbruch• Meilenstein bei ADA-Wallets erreicht• Verbesserungen und Neuerungen benötigen Zeit

Der Cardano-Kurs ist in den letzten Monaten stark unter die Räder gekommen. Konnte sich der Altcoin Anfang September via CoinMarketCap noch über ein Allzeithoch von 3,1 US-Dollar freuen, so ist der Kurs mittlerweile auf nur noch 1,08 US-Dollar (Stand: 17.02.2022) deutlich gesunken. Damit kommt der Coin auf eine Marktkapitalisierung von rund 34,5 Milliarden US-Dollar und nimmt den siebten Platz der größten Kryptowährungen ein.

Werbung Volatile Marktphasen als Trading-Chance nutzen: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Cardano war in die Kritik geraten, weil zwar viele Smart Contracts implementiert, jedoch noch nicht live verfügbar sind. Die Ursache hierfür ist im Peer-Review-System Cardanos zu finden. So wird jedes Update durch verschiedene Peers so lange auf seine Richtigkeit geprüft, bis alle Einwände und Bedenken aus der Welt geräumt sind. Dieser Vorgang kostet natürlich Zeit.

Meilenstein bei ADA-Wallets

Doch trotz solcher Probleme erreicht Cardano einen Meilenstein nach dem anderen. Wie "BLOCK-BUILDERS" berichtete, wurden zuletzt durchschnittlich knapp 9.000 neue Wallets pro Tag für ADA angelegt. Dank dieses starken Interesses wurden inzwischen drei Millionen ADA-Wallets erstellt. Zum Vergleich: Ende 2020 waren es insgesamt gerade einmal knapp 200.000 Wallets.

Bei "BTC Echo" weist man in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass es unwahrscheinlich sei, dass Cardano deshalb auch drei Millionen User habe. Schließlich können einzelne Nutzer auch mehrere Wallets besitzen.

Darum geht es bei Cardano

Das Blockchain-Projekt Cardano will mittels seinem ADA-Coin - einer Peer-to-Peer-Innovation - Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen schnelle und sichere Transaktionen ermöglichen. Grundsätzlich zielt die Technologie von Cardano auf die Entwicklung von dezentralen Anwendungen und Smart Contracts mit Baukastenprinzip ab.

Erst kürzlich unternahm Cardano einen weiteren Schritt, um sich im Bereich Dezentrale Finanzen (DeFi) als Alternative zu Ethereum, das derzeit vorrangig im DeFi Bereich genutzt wird, zu etablieren: So ist im Januar mit SundaeSwap eine auf dem Cardano-Netzwerk implementierte dezentrale Kryptobörse (DEX) live gegangen. Dies könnte dazu beigetragen haben, dass Cardano die Marke von drei Millionen ADA-Wallets erreicht hat. Jedoch kam es dabei anscheinend zur großen Frustration der User zu Anlaufschwierigkeiten. So berichtete "BTC Echo" von Nutzern, die beklagten, Transaktion getätigt zu haben, die getauschten Token aber nicht erhalten zu haben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com, Chinnapong / Shutterstock.com