Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit Verlusten in das zweite Halbjahr starten.

2. Börsen in Fernost schwächer

In Tokio fällt der Leitindex Nikkei gegen 08:00 MESZ um 1,77 Prozent auf 25.925,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,41 Prozent leichter bei 3.384,68 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong befindet sich am Freitag im Feiertag und ging am Donnerstag bei 21.859,79 Stellen um 0,62 Prozent schwächer aus dem Handel.

3. Siemens-Aktie: Siemens nimmt Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf Siemens Energy vor

Siemens nimmt eine außerplanmäßige Abschreibung auf seine Beteiligung an Siemens Energy vor. Zur Nachricht

4. Commerzbank-Aktie: Moody's stuft Bonitätsnote der Commerzbank ab

Die Ratingagentur Moody's hat der Commerzbank eine schlechtere Bonitätsnote zugewiesen. Zur Nachricht

5. JENOPTIK-Aktie nachbörslich tiefer: JENOPTIK trennt sich von Militärtechniksparte

Der ostdeutsche Technologiekonzern JENOPTIK trennt sich von seiner kompletten Militärtechniksparte mit rund 700 Beschäftigten. Zur Nachricht

6. Stimmung in Japans Industrie trübt sich im zweiten Quartal weiter ein

Die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie hat sich im zweiten Quartal weiter eingetrübt. Zur Nachricht

7. General Motors-Aktie: Robotaxis von Cruise blockieren Straße in San Francisco

Ausgefallene Robotaxis haben eine Straße in San Francisco blockiert. Zur Nachricht

8. China: Caixin-Index steigt im Juni deutlicher als erwartet

In China hat sich auch die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben aus dem Privatsektor wegen der in vielen Regionen wieder gelockerten Corona-Auflagen deutlich gebessert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise geben am Freitag nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zeitweise 108,31 US-Dollar. Das waren 6,57 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,07 Dollar auf 104,87 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,04 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Kursverluste klar über der Marke von 1,04 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0460 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com