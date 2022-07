Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen im Minus -- Siemens nimmt Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf Siemens Energy vor -- Moody's stuft Bonitätsnote der Commerzbank ab.

Auch am Donnerstag ging es am deutschen Markt weiter nach unten. Die Aktienmärkte seien auf Richtungssuche, sagten die Experten der Commerzbank laut dpa-AFX. Die jüngste Erholung sei von der Hoffnung getragen gewesen, dass die Notenbanken ihr Tempo nach der Zinswende schnell verringern. Dies sei aber nicht der Tenor, den die Notenbankchefs auf dem EZB-Forum in dieser Woche angeschlagen hätten.

Der DAX sackte zum Start ab und fiel dabei unter die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke. Im Handelsverlauf rutschte er zeitweise weiter Richtung 12.600 Punkte und markierte den tiefsten Stand seit März. Zwar konnte er sich im Verlauf von diesem Niveau wieder etwas absetzen, dennoch ging er mit einem Abschlag von 1,69 Prozent auf 12.783,77 Punkte deutlich schwächer in den Feierabend. Der TecDAX sank zum Handelsbeginn ebenfalls und gab anschließend weiter nach. Letztlich stand ein Minus von 0,76 Prozent auf 2.885,62 Zähler an der Kurstafel.

Die hohe Inflation machte sich auch bei den US-Konsumausgaben bemerkbar. Diese sind im Mai im Vergleich zum Vormonat nur um 0,2 Prozent gestiegen, was den schwächsten Zuwachs in diesem Jahr bedeutet.

Nachdem sich die Wall Street am Mittwoch etwas stabilisiert hatte, dominierten am Donnerstag erneut Inflations- und Rezessionssorgen. An den Märkten wurde auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell und seinen Amtskollegen aus der Eurozone und Großbritannien verwiesen, die zuletzt davor warnten, dass die Inflation länger anhalten werde. Dadurch mehren sich die Sorgen, dass die aggressiven Eingriffe der Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation die Wirtschaft ausbremsen und in eine Rezession stürzen könnten.

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag schwächer.

In Tokio fällt der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ um 1,82 Prozent auf 25.911,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,18 Prozent leichter bei 3.392,36 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong befindet sich am Freitag im Feiertag und ging am Donnerstag bei 21.859,79 Stellen um 0,62 Prozent schwächer aus dem Handel.

Während die Börse in Hongkong vor dem Wochenende wegen der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China geschlossen bleibt, geht es in Japan deutlich abwärts. Belastend wirken dürfte hier, dass sich die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie im zweiten Quartal weiter eingetrübt hat. Die Verluste in Festlandchina halten sich dagegen in Grenzen.

