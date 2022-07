FalconX sammelt 150 Millionen US-Dollar und verdoppelt Bewertung

• Krypto-Broker FalconX hat 150 Millionen US-Dollar in D-Finanzierungsrunde eingesammelt• Damit hat das Startup seine Bewertung auf acht Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Sommer 2021 mehr als verdoppelt• Mit den neuen Investitionen könnte FalconX unbeschadet durch die Kryptokrise kommen

Auf dem Krypto-Markt fallen die Kurse: Sowohl der Bitcoin als auch Altcoins haben seit ihren Höchstständen im November vergangenen Jahres massiv korrigiert. Angesichts dieser Entwicklungen entlassen Firmen wie Coinbase und Crypto.com teilweise bis zu 20 Prozent ihrer Angestellten. Inmitten dieses schwachen Marktumfeldes konnte FalconX in seiner D-Finanzierungsrunde im Juni seine Bewertung von August 2021 (3,75 Milliarden US-Dollar) auf ganze acht Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

FalconX bisher aus jedem Marktabschwung gestärkt hervorgegangen

In der am 22. Juni veröffentlichten Pressemitteilung erklärt FalconX-CEO Raghu Yarlagadda, das Startup gehöre zu den wenigen Krypto-Brokern, die keine Marktrisiken auf sich nähmen. "Das ist angesichts der jüngsten Marktentwicklungen sehr wertvoll für unsere Kunden, die sich einen verlässlichen Anbieter für Marktinfrastruktur wünschen", fährt er fort. Er halte Bärenmärkte sogar für den besten Moment, um Unternehmen aufzubauen: "Aus jedem Marktabschwung sind wir deutlich gestärkt hervorgegangen, indem wir unsere Investitionen in Produkte und Talente verdoppelt haben. In diesem schweren Marktabschwung sehen wir weiterhin Top-Talente, die von Krypto begeistert sind - und wir freuen uns über die Aussicht, weitere talentierte Teammitglieder zu uns zu holen." Erst im Februar hatte FalconX Suzie Walthers, ehemalige Chief People Officer bei Carta und Head of Talent bei Bloomberg, als Leiterin der Personalabteilung eingestellt. Sie soll dafür sorgen, dass hunderte Stellen bei FalconX mit hochqualifizierten neuen Gesichtern besetzt werden.

Mit der neuen Bewertung gehört FalconX zu den wertvollsten Krypto-Brokern der Welt

Die in der Finanzierungsrunde im Juni gesammelten 150 Millionen US-Dollar werden FalconX Yarlagadda zufolge dabei helfen, aus der aktuellen Kryptokrise gestärkt hervorzugehen. Gegenüber Blockwords erklärt der CEO: "Diese Investition wird es uns ermöglichen, unser Wachstum weiter zu beschleunigen, indem wir Möglichkeiten für [Fusionen und Akquisitionen] prüfen, die einen strategischen Mehrwert für unser bestehendes Kernangebot darstellen. Wir werden unser Produktangebot weiter ausbauen, indem wir unsere marktführende, zuverlässige Infrastruktur verdoppeln und neue Märkte für unsere institutionellen Kunden erschließen." Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von GIC und B Capital Group, ebenfalls beteiligt waren Thoma Bravo, Wellington Management, Adam Street und Tiger Global Management. B Capital Group hatte auch die letzte Finanzierungsrunde im August 2021 angeführt, in der FalconX insgesamt 210 Millionen US-Dollar einsammeln konnte.

In der Pressemitteilung bezeichnet sich FalconX angesichts der Bewertung über acht Milliarden US-Dollar als einen der wertvollsten Krypto-Broker weltweit. Bislang sieht es so aus, als komme das 2018 gegründete Startup unbeschadet durch die Krypto-Krise.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, BSDEX