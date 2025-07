Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 340,79 USD zu.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 340,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 344,53 USD. Mit einem Wert von 340,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 391.507 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 382,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 12,09 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit Abgaben von 58,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Coinbase ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,01 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 5,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Finanzanalyst zuversichtlich: Strategy-Aktie steht wohl kurz vor Sprung in den S&P 500

Kräftiger Kursboost für die Coinbase-Aktie: So hoch sehen Experten den Kryptotitel noch steigen

Coinbase-Aktie springt hoch: Erholung am Kryptomarkt beflügelt die Kryptobörse