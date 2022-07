Wie Experten die Roche-Aktie im Juni einstuften

DAX-Wert unter der Lupe

Die Bayer AG agiert heute als einer der Weltmarktführer in der Pharma- und Chemieindustrie. Auf dem Weg an die Spitze erlebte das Unternehmen über 150 Jahre hinweg Höhen und Tiefen. So wurde aus einem Farbstoffhersteller ein global erfolgreiches Unternehmen.