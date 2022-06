Gerüchteküche brodelt: Will die Facebook-Mutter Meta Platforms The Sandbox übernehmen?

• Zahlreiche Techunternehmen streben ins Metaverse• Metaverse Standards Forum soll Kooperationen vereinfachen und Interoperabilität sicherstellen• The Sandbox-Kryptowährung SAND schießt nach Übernahmespekulationen nach oben

Das Metaversum ist für viele Unternehmen die natürliche Weiterentwicklung von Kryptoversum und Blockchain-Technologie. Dementsprechend arbeiten bereits viele Tech-Unternehmen an ihrer eigenen Version eines virtuellen Raums, in dem unterschiedlichste Bereiche des analogen Lebens in die Virtualität übertragen werden können. Allerdings würde es dem Gedanken eines allumspannenden Metaversums widersprechen, sollten Unternehmen viele verschiedene eigene Metaversen kreieren, die dann nicht miteinander kompatibel wären. Aus diesem Grund haben sich vor Kurzem zahlreiche Tech-Konzerne wie Meta Platforms, Microsoft, Alibaba, Sony und weitere zur Gründung des Metaverse Standards Forum zusammengefunden.

Auf der eigenen Webseite heißt es zum Ziel des Forums wie folgt: "Das Metaverse Standards Forum steht jeder Organisation kostenlos offen und bietet einen Ort der Zusammenarbeit für Standardisierungsorganisationen und Unternehmen, um die Entwicklung von Interoperabilitätsstandards für ein offenes und inklusives Metaverse zu fördern und die Entwicklung und Bereitstellung eines solchen durch pragmatische, aktionsbasierte Projekte zu beschleunigen."

Kritiker stellen Intention von Techkonzernen in Frage

Mithilfe einer solchen Zusammenarbeit soll die Erschaffung eines Metaversums dementsprechend vereinfacht werden. Allerdings gibt es auch zahlreiche Kritiker, die insbesondere in Frage stellen, ob die zu dem Forum gehörenden großen Tech-Konzerne tatsächlich nach einem dezentralen Metaversum streben. Schließlich profitieren Unternehmen wie die Facebook-Mutter Meta massiv von den Daten, die ein solches Metaversum mit sich bringen würde. So fasst Meebits DAO gegenüber Decrypt zusammen: "Letztlich kämpfen wir für eine dezentralisierte Zukunft und diese Unternehmen repräsentieren Anteilseigner."

Gerüchte kochen hoch - Kauft Meta The Sandbox?

Im Zuge der Gründung des Metaverse Standards Forum kochte außerdem die Gerüchteküche ordentlich hoch. So wurde laut BTC-Echo in den sozialen Medien am Wochenende spekuliert, ob die Metaverse-Spiele-Plattform The Sandbox von Meta übernommen werden könnte. Bei The Sandbox handelt es sich um eine virtuelle Spielwelt, welche auf der Ethereum-Blockchain basiert, und in der Nutzer während des Spiels ihre Spielerfahrungen mithilfe der eigenen Kryptowährung oder NFTs monetarisieren können.

Das Gerücht rund um eine Meta-Übernahme kam nicht zum ersten Mal auf, schon in der Vergangenheit wurde über einen möglichen Zukauf gemunkelt. Laut BTC-Echo hatten unbestätigte Quellen am Wochenende gar einen möglichen Preis parat, so soll Meta vier Milliarden US-Dollar für The Sandbox geboten haben. Der Kurs der spieleigenen Kryptowährung SAND schoss in Reaktion auf die Gerüchte denn auch mehr als 20 Prozent aufwärts. Daneben konnten andere Metaverse-Token wie ApeCoin und Decentraland ebenso zweistellig an Wert gewinnen.

The Sandbox-COO dementiert

Dennoch bereitete The Sandbox-COO Sebastien Borget den Übernahmespekulationen sogleich ein jähes Ende, indem er via Twitter bekannt gab: "Das wird nie passieren".

This will never happen. - Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) June 25, 2022

Ob es in Zukunft doch zu einer Übernahme kommt, bleibt weiter abzuwarten.

