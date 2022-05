Metaverse für Weinliebhaber: Startup gründet Plattform für Handel mit Wein-NFTs

• Farandole ermöglicht den Handel von Wein-NFTs ab 30. Juni auf der eigenen Plattform• Das Startup will die Branche demokratisieren und transparenteren Handel gewährleisten• Es gibt einen eigenen Farandole-Showroom im Metaverse und einen exklusiven Farandole-Club

"Farandole ist eine vielfältige Gemeinschaft von Wein- und Spirituosenexperten, leidenschaftlichen Sammlern, Künstlern und Blockchain-Enthusiasten auf der ganzen Welt." - so beschreibt sich Farandole auf der Unternehmenswebsite. Das Startup will ab 30. Juni auf seiner eigenen Plattform den Handel mit NFTs ermöglichen, die mit physischen Flaschen Wein verknüpft sind. Das soll Sammlern den Kauf besonderer Flaschen erleichtern, die Branche transparenter gestalten und demokratisieren.

Farandole will bessere Authentifizierung in der Weinbranche ermöglichen

CEO des im Dezember 2021 gegründeten Unternehmens ist Maxime Hamonic. In einer Farandole-Pressemitteilung erzählt er: "Ich bin mit den Weinen aus der französischen Limoux aufgewachsen und sehr daran interessiert zu zeigen, wie unser Produkt das Problem der Authentifizierung lösen kann, mit dem die Weinindustrie heute zu kämpfen hat. Wir hoffen, dass wir durch den Einsatz von NFTs die Branche demokratisieren können. Gleichzeitig wollen wir ein neues Weinliebhaber-Publikum ansprechen, das mehr über die wunderbaren Weine und Spirituosen in unserem Angebot lernen und sie sammeln kann."

Der Name Farandole kommt von einem provenzalischen Volkstanz und soll verdeutlichen, wie eng die Menschen bei Farandole Hand in Hand zusammenarbeiten.

Farandole bietet einen eigenen Showroom im Metaverse

Eine der Besonderheiten des Farandole-Konzepts ist, dass die physische Flasche Wein so lange - auch bei einem Besitzerwechsel - im gleichen professionellen Lagerhaus bleibt, bis sich der Besitzer oder die Besitzerin dazu entscheidet, sie zu trinken. Auf diese Art kann die Qualität der Flasche auch über die Jahre in einwandfreiem Zustand erhalten bleiben und es gibt keine Wertverluste aufgrund äußerer Umstände: Der Wein kann mit wachsendem Alter ungestört an Wert gewinnen. Farandole bewirbt die Investition in Wein damit, dass in den vergangenen Jahren Weine auf lange Sicht mehr an Wert gewonnen haben als etwa der S&P 500, der Dow Jones oder Rohöl. Neben Wein kann auch mit Spirituosen wie Cognac, Scotch und Whiskey gehandelt werden.

Die Farandole-Plattform basiert auf der Blockchain Avalanche, bezahlen kann man die NFTs entweder mit Kryptowährungen oder per Kreditkarte. Neben dem NFT-Marktplatz gibt es auch einen eigenen Farandole-Showroom im Metaverse und einen Farandole-Club.

