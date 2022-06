JENOPTIK-Aktie nachbörslich tiefer: JENOPTIK trennt sich von Militärtechniksparte

Aktien in diesem Artikel

Der Verkauf, der im November 2021 angekündigt worden war, sei perfekt, teilte die JENOPTIK AG am Donnerstag in Jena mit. Die Sparte, die unter der Dachmarke Vincorion zusammengefasst ist, geht an einen Fonds des britischen Finanzinvestors Star Capital Partnership. Die nötigen Genehmigungen der Behörden seien erteilt.

Vincorion umfasst die Fertigung von Wehrtechnik - dazu gehören Komponenten für Schützenpanzer, Kampfjets oder Raketenabwehrsysteme - sowie den mechatronischen Bereich von JENOPTIK mit Standorten vor allem in Wedel bei Hamburg und in Altenstadt in Bayern.

Für ihr Militärgeschäft hatte JENOPTIK seit Mitte 2019 Käufer gesucht, weil der Vorstand den Jenaer Konzern auf sein Kerngeschäft mit Optik, Lasern und Industrieausrüstungen konzentrieren will.

Die JENOPTIK-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,85 Prozent tiefer bei 21,22 Euro.

