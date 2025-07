JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 19,42 EUR.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 19,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.425 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,36 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 35,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,394 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,43 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

