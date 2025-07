JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 19,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 19,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,29 EUR. Mit einem Wert von 19,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.179 JENOPTIK-Aktien.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 25,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,394 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,23 EUR an.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 243,59 Mio. EUR, gegenüber 256,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,90 Prozent präsentiert.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,43 EUR je JENOPTIK-Aktie.

