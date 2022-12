Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird am Freitag vor Handelsstart leicht schwächer taxiert.

2. An den asiatischen Börsen geht es am Freitag bergab.

In Tokio verliert der Nikkei zeitweise 1,59 Prozent auf 27.777,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,24 Prozent auf 3.157,75 Zähler ab. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng währenddessen einem Minus von 0,26 Prozent bei 18.688,60 Einheiten 7.50 Uhr MEZ).

3. Führungsstreit bei CEWE Stiftung geht weiter - Vorstandschefin kommt früher

Dem Fotodienstleister CEWE bleibt der zermürbende Führungsstreit erhalten. Zwischen dem CEWE-Vorstandschef Christian Friege und Hollander war ein großer Streit entbrannt, der letztlich dazu führte, dass Friege seinen Chefposten Ende des Jahres aufgeben muss, weil sein Vertrag nicht verlängert wurde. Zur Nachricht

4. Qualifizierung bei Siemens soll in eigener Digitalisierungsakademie gebündelt werden

Die deutsche Industrie steckt mitten in der digitalen Transformation. Siemens reagiert mit einer neuen Digitalisierungsakademie auf die sich verändernden Anforderungen an seine Mitarbeiter, wie der Konzern am Freitag mitteilte. In der "SiTecSkills Academy" sollen deutschlandweit 19 regionale Trainingszentren Kompetenzen für den "digitalen Wandel im Arbeitsumfeld" schärfen. Zur Nachricht

5. Bilanzfälschung und Aktienmanipulation? UEFA ermittelt gegen Juventus Turin wegen Finanz-Verstößen

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Italiens Rekordmeister Juventus Turin eingeleitet. Zur Nachricht

6. Deutsche Arbeitgeber und Microsoft weiten Initiative zur Digitalkompetenz aus

Der Softwarekonzern Microsoft und die Arbeitgeber in Deutschland weiten ihre Initiative zur Vermittlung von Digitalkompetenzen erheblich aus. Zur Nachricht

7. JPMorgan nimmt Lufthansa mit 'Overweight' auf

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der Lufthansa bei einem Kursziel von 9,80 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Zur Nachricht

8. Goldman Sachs stuft H&M hoch

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Textilkonzerns H&M von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 135 schwedische Kronen angehoben. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,06 auf 81,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 87,02 Dollar anzog.

10. Euro hält sich über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag auf erhöhtem Niveau gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0530 US-Dollar.

Bildquellen: leedsn / Shutterstock.com