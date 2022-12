DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- EZB-Chefvolkswirt: Zinserhöhung braucht einige Zeit bis Wirkung -- UEFA ermittelt gegen Juventus Turin -- Twitter, BlackRock im Fokus

Die US-Börsen beendeten den Donnerstagshandel mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 34.396,53 Punkten. Der NASDAQ Composite schaffte es daneben ins Plus und ging 0,13 Prozent höher bei 11.482,45 Zählern in den Feierabend.

An den US-Börsen zeigten sich Anleger nach dem Kursfeuerwerk des Vortages - ausgelöst durch Powells moderatere Töne hinsichtlich der künftigen Zinspolitik - im Donnerstagshandel weniger euphorisch. Zurückhaltung herrschte, da der ISM-Einkaufsmanagerindex Rezessionstendenzen offenbarte. Ebenfalls für negative Schlagzeilen sorgte der schwache Geschäftsausblick von Salesforce - die Aktien des Software-Riesen stürzten zwischenzeitlich zweistellig ab. Am Freitag dürfte zudem der offizielle Arbeitsmarktbericht frische Impulse bringen.

Insgesamt schien sich an der Wall Street aber vermehrt eine gute Stimmung durchzusetzen. "Die allgemeine Aufbruchsstimmung (...) hat sich bis in den Dezember hinein fortgesetzt, nachdem die Aktien dank der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in die Höhe geschossen sind", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management, gegenüber Dow Jones Newswires. Da die Inflation bis 2024 wieder in die Nähe des Zielwerts zurückkehren dürfte, könnte sich die Aktienmarktrally fortsetzen, sagt er. Die Hoffnungen auf eine Zinswende dürften zunehmen.