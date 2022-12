US-Arbeitsmarkt noch stärker als prognostiziert - Löhne steigen unerwartet stark

Werbung

Heute im Fokus

Starke US-Arbeitsmarktdaten erhöhen Inflationsängste: DAX rutscht ins Minus -- EZB-Chefvolkswirt: Zinserhöhung braucht einige Zeit bis Wirkung -- VW, Lufthansa, CEWE, Twitter, BlackRock im Fokus

CropEnergies-Aktie produziert in Großbritannien zunächst weiter. Funkdienste sollen E.ON-Stromnetze sichern. Metzler stuft Shop Apotheke hoch. EMA prüft Zulassungsantrag für Bilharziose-Mittel von Merck. Qualifizierung bei Siemens soll in eigener Digitalisierungsakademie gebündelt werden. JPMorgan hebt Kursziel für Delivery Hero an. Ölverbrauch in Deutschland steigt wieder. Stabilus will Dividende deutlich erhöhen. UEFA ermittelt gegen Juventus Turin.