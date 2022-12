NFTs: adidas startet die 2. Phase seiner Metaverse-Kollektion

• Nach erfolgreicher NFT-Kollektion im Jahr 2021 beginnt nun die 2. Phase• adidas will Metaverse-Präsenz weiter ausbauen• adidas-Kollektion kann sich auch an andere Metaverse-Umgebungen anpassen

adidas verkaufte erste NFT-Kollektion für 22 Millionen US-Dollar

In Zusammenarbeit mit dem Bored Ape Yacht Club (BAYC), dem NFT-Sammler gmoney und dem NFT-Comic-Projekt PUNKS Comic launchte adidas bereits im Jahr 2021 seine erste NFT-Kollektion. NFT steht für Non-Fungible Token, also einen einzigartigen Token, der einen physischen oder digitalen Gegenstand auf der Blockchain repräsentiert. adidas verkaufte laut Cointribune rund 30.000 solcher NFT-Token für rund jeweils 0,2 ETH, das waren zum damaligen Kurs circa 765 US-Dollar . Durch ein Proof of Presence Protocol (POAP)-Token erhielten einige Benutzer bereits vorzeitigen Zugriff auf 20.000 NFTs und tätigten Käufe im Gesamtwert von 15,5 Millionen US-Dollar, am 17. Dezember 2021 endete die Auktion dann endgültig mit Einnahmen in Höhe von 22 Millionen US-Dollar, so Cointribune. Käufer erhielten mit dem Kauf eines solchen Tokens im Jahr 2022 Zugang zu speziellen Produkten von adidas.

adidas setzt weiterhin auf Präsenz im Metaverse

Nun ist es im Jahr 2022 wieder so weit und das Unternehmen startet in Phase zwei seiner Metaverse-Bestrebungen. "Virtual Gear", wie das Unternehmen die NFT-Produkte seiner ersten Kollektion digitaler Bekleidung bezeichnet, ist ab sofort unter adidas.de/metaverse einzusehen und auf OpenSea erhältlich. Fashion Network berichtet, dass jedes NFT-Angebot so konzipiert ist, dass es von virtuellen Avataren getragen werden kann. Weiter heißt es, dass die Kollektion mit anderen "identitätsbasierten Projekten und Welten kombinierbar" sei. Die Kollektion wird sich also an verschiedene Welten anpassen können. Die Zusammenarbeit mit BAYC, gmoney und PUNK Comics wird ebenfalls fortgesetzt. "Web3 bietet unseren Designern und Mitarbeitern eine neue Möglichkeit, sich vorzustellen, wie unsere Marke in erweiterten und virtuellen Welten repräsentiert werden kann, und diese neu zu definieren. In kreativer Hinsicht sind wir sehr stolz darauf, dass diese virtuelle Kollektion nicht nur eine historische Premiere für adidas darstellt", zitiert Fashion Network Nic Galway, Senior VP of Creative Direction bei adidas Originals. Bei Virtual Gear handelt es sich um eine 16-teilige Kollektion, wie man der Webseite von adidas bereits entnehmen kann. Die Kollektion ist allerdings stark limitiert. Besitzer der NFT-Kapsel-Kollektion, die im Mai 2022 auf den Markt kam, können laut Fashion Network nun außerdem erfahren, welche der 16 Stücke ihnen zugeteilt wurden, dafür müssen sie aber ihr sogenanntes Capsule NFT vorher "verbrennen".

F. Traina / Redaktion finanzen.net

