VW-Aktie verliert: Audi treibt Vorbereitungen für Formel 1-Einstieg 2026 voran

Die Volkswagen (VW) -Tochter erweitert ihr Motorsport-Zentrum am Standort Neuburg an der Donau. In einem rund 3000 Quadratmeter großen Neubau sollen vor allem neue Prüfstände für die Entwicklung der Antriebseinheit installiert werden, wie der deutsche Autobauer am Freitag mitteilte. Die Bauarbeiten für den Anbau haben demnach in dieser Woche begonnen.

Audi arbeitet in der Formel 1 künftig mit Sauber zusammen und wird ab 2026 als Werksteam in der Motorsport-Königsklasse starten. In Neuburg wird die Antriebseinheit entwickelt. Der Neubau soll im ersten Quartal 2024 fertig sein. Aktuell arbeiten rund 220 Menschen am Formel-1-Projekt von Audi. Das Ziel sind mehr als 300 Mitarbeiter bis Mitte 2023.

"Die Erweiterung schafft die langfristig notwendige Infrastruktur für die Entwicklung unserer F1-Power-Unit. Mit der Gebäudeerweiterung und der Installation modernster Prüfstände geben wir unserem Entwicklungsteam die bestmöglichen Voraussetzungen, um in der Königsklasse des Motorsports erfolgreich zu sein", sagte Technikvorstand Oliver Hoffmann.

VW-Tochter Moia bestellt barrierefreie Autos

Die Sammeltaxi-Flotte von Moia in Hamburg wird um 15 barrierefreie Fahrzeuge erweitert. Rollstuhlfahrer sollen damit ab 1. Januar eine weitere Mobilitäts-Option in der Hansestadt bekommen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese Fahrten seien in der App ohne Aufpreis buchbar. "Schwerbehinderte Menschen, die nach dem Sozialgesetzbuch zur kostenlosen Mitfahrt im öffentlichen Personennahverkehr berechtigt sind, können Moia unentgeltlich nutzen." Dafür könne man sich bereits im Moia-Integrationsbüro registrieren.

Der Sammeltaxi-Anbieter Moia kündigte zudem an, mit Jahresbeginn ein noch größeres Gebiet zu bedienen - hinzu kommen die Stadtteile Wilhelmsburg, Billstedt/Billbrook, Osdorf/Lurup und Rahlstedt. Zudem werde das Angebot von Moia teilweise mit dem Tarif des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) verknüpft. Wer ein HVV-Abo besitzt, bekommt den Angaben zufolge vergünstigte Konditionen. Moia ist ein Tochterunternehmen des Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns.

Die Vorzugsaktie des VW-Konzerns verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 138,32 Euro.

