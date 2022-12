Index-Änderungen in FTSE 100: Abrdn, Weir Group und Beazley steigen auf

Der Pumpenhersteller Weir Group , die Investmentgesellschaft Abrdn und der Spezialversicherer Beazley steigen in den FTSE 100 auf, wie der Index-Anbieter FTSE Russell am Mittwoch in London mitteilte.

Ausscheiden werden neben dem erst im September aufgestiegenen Öl- und Gasunternehmen Harbour Energy der Tierarzneimittel-Hersteller Dechra Pharmaceuticals und die Beteiligungsgesellschaft Intermediate Capital Group. In Kraft treten die Änderungen am Montag, 19. Dezember.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Abrdn PLC Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Abrdn PLC Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Abrdn PLC

Bildquellen: Mr Pics / Shutterstock.com, Luke Rajchert / Shutterstock.com