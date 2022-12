Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Bei geringem Handelsaufkommen am letzten Handelstag des Jahres wird der DAX schwächer erwartet. Die Frankfurter Börse schließt bereits um 14.00 Uhr.

2. Börsen in Fernost freundlich

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei auf Vortagsniveau bei 26.094,50 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,60 Prozent auf 3.092,21 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng währenddessen 0,35 Prozent höher bei 19.810,58 Einheiten (7.55 Uhr MEZ).

3. Volkswagen-Aktie: Uneinigkeit bei Software-Zeitplänen von VW

Auf dem schwierigen Weg zu eigener Software und Steuerelektronik sollten die deutschen Autohersteller aus Sicht der IG Metall nichts überstürzen. "Die hohe Bedeutung des Themas liegt auf der Hand. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu oft mehr ankündigt, als man hinterher wirklich schon machen kann", sagte der niedersächsische Bezirksleiter der Gewerkschaft, Thorsten Gröger, der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte im Herbst den neuen Haustarifvertrag bei Volkswagen verhandelt. Inzwischen gibt es auch Angebote für IT-Experten beim größten europäischen Autokonzern. Zur Nachricht

4. Sabine Mlnarsky wird neue Personalchefin bei der Commerzbank

Die Commerzbank bekommt im neuen Jahr eine neue Personalchefin. Sabine Mlnarsky rückt zum 1. Januar 2023 in den Vorstand des Frankfurter MDAX-Konzerns. Zur Nachricht

5. Nach FTX-Pleite: Krypto-Kunden der bankrotten Kryptobörse wollen anonym bleiben

Eine Gruppe von ausländischen Kunden der bankrotten Kryptobörse FTX hat ein US-Gericht gebeten, ihre Namen entgegen den üblichen Gepflogenheiten bei dem Konkursverfahren geheim zu halten. Zur Nachricht

6. Elektromobilität: Förderprämien für Elektro-Fahrzeuge sinken 2023

Die Importeure von Autos warnen angesichts geringerer Kaufprämien in 2023 vor großen Risiken für den weiteren Erfolg der Elektromobilität. Zur Nachricht

7. NEL ASA-Aktie: Potential trotz Unprofitabilität?

Obwohl NEL ASAweiter nicht profitabel ist, konnte die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens im letzten Quartal zulegen und auch die Zukunftsaussichten machen einen positiven Eindruck. Zur Nachricht

8. Cannabis-Aktien: In New York eröffnet erster legaler Cannabis-Shop

Bubatz am Broadway: In New York wird seit Donnerstag erstmals in der Geschichte des US-Bundesstaates legal Marihuana zu Genusszwecken verkauft. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen - Leichte Verluste auf Wochensicht

Die Ölpreise haben ihre Wochenverluste am Freitag noch etwas weiter eingedämmt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 83,96 US-Dollar.

10. Euro gibt nach

Der Eurokurs ist am letzten Handelstag des Jahres gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0646 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger im Kurs als am Vorabend.

Bildquellen: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com