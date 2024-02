10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX auf dem Weg zu weiteren Rekorden

Der DAX dürfte nach seinem gestrigen Ausbruch aus der jüngst engen Handelsspanne am Freitag weitere Rekorde erreichen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,36 Prozent höher bei 17.108,11 Punkten. Das wäre ein neuer Höchststand.

2. Börsen in Fernost fahren Gewinne ein

Zum Wochenausklang zeigen sich die Börsen in Asien stärker. Der japanische Leitindex Nikkei 225 ging um 0,86 Prozent höher bei 38.487,24 Punkten ins Wochenende. Auf dem chinesischen Festland wurde aufgrund der Feierlichkeiten zum Mondneujahr weiterhin nicht gehandelt. Der Handel startet hier nach einer gut einwöchigen Pause erst am Montag wieder. In Hongkong klettert der Hang Seng gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 2,33 Prozent auf 16.317 Zähler.

3. HELLA kann Umsatz prozentual zweistellig steigern

HELLA hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in allen Bereichen sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis prozentual zweistellig gesteigert. Die operative Marge verbesserte der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Automobilzulieferer laut Mitteilung spürbar auf 6,1 von 4,1 Prozent im Vorjahr. Zur Nachricht

4. Coinbase schreibt schwarze Zahlen und übertrifft Erwartungen

Für Coinbase ist das vierte Geschäftsquartal 2023 mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Das EPS lag bei 1,04 US-Dollar nach einem Minus von 2,460 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf einen Gewinn je Aktie von 0,022 US-Dollar belaufen. Zur Nachricht

5. Vodafone und RWE versorgen Mobilfunkstationen mit grünem Strom

Der Telekommunikationskonzern Vodafone und das Energieunternehmen RWE haben eine Vereinbarung geschlossen, um künftig rund 12.000 von bundesweit 26.000 Mobilfunkstationen mit grünem Strom aus dem Offshore-Windpark "Kaskasi" zu versorgen. Zur Nachricht

6. Neuer Rückruf in den USA: Philips muss nun auch CT-Geräte instandsetzen

Der Medizintechnikkonzern Philips kommt nicht aus den Schwierigkeiten. Nach teuren Problemen mit Beatmungsgeräten und dem jüngsten Rückruf von Magnetresonanztomografen (MRT) müssen die Niederländer nun auch Hunderte Computertomografen (CT) in den USA in Ordnung bringen. Zur Nachricht

7. Betriebsrat und IG Metall üben Kritik an Continental

Nach dem angekündigten Stellenabbau in der kriselnden Autozuliefersparte von Continental haben sich die IG Metall und der Betriebsrat von Conti Temic in Ingolstadt über die Informationspolitik des Konzerns verärgert gezeigt. Zur Nachricht

8. Swiss Re erwirtschaftet wieder Milliardengewinn

Geringere Großschäden und höhere Preise haben den weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re im vergangenen Jahr zurück in die Spur gebracht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd Euro) und damit fast siebenmal so viel wie ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich kurz vor dem Wochenende wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Freitagmorgen 82,77 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg hingegen geringfügig um neun Cent auf 78,12 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Der Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0761 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0743 Dollar festgesetzt.