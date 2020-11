Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart quasi unverändert bei 13.087,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost vorwiegend im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei gibt aktuell (7.29 Uhr MEZ) 0,42 Prozent auf 25.527,37 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derweil um 0,29 Prozent auf 3.372,90 Zähler zulegen.

In Hongkong weist der Hang Seng daneben ein Plus von 0,28 Prozent auf 26.431,13 Einheiten aus.

3. Zalando peilt Beschleunigung von Wachstum 2021 an

Der Modehändler Zalando setzt auf eine Beschleunigung seines Wachstums im kommenden Jahr. Zur Nachricht

4. Mexiko steht als drittes Land vor der Legalisierung von Cannabis

Mexikos Senat hat der Freigabe von Cannabis für den Freizeitkonsum zugestimmt. Zur Nachricht

5. General Motors weitet E-Auto-Offensive kräftig aus

Der größte US-Autobauer General Motors (GM) will sein Angebot an Elektrofahrzeugen kräftig ausbauen und dafür deutlich mehr Geld als bislang geplant in die Hand nehmen. Zur Nachricht

6. freenet tilgt nach Sunrise-Verkauf Schulden von mehreren hundert Millionen Euro

Die freenet AG tilgt das zur Finanzierung ihres 2016 erworbenen Aktienpakets am Schweizer Telekommunikationsanbieter sunrise_communications aufgenommene Bankdarlehen von 610 Millionen Euro. Zur Nachricht

7. Apple erzielt Einigung im Streit um Akkus und zahlt über hundert Millionen Dollar

Apple hat im Streit um mutmaßlich gedrosselte iPhones in den USA einen Vergleich mit mehr als 30 Bundesstaaten erzielt. Zur Nachricht

8. Beiersdorf investiert über 60 Millionen Euro in Hamburg

Der Nivea-Konzern Beiersdorf investiert mehr als 60 Millionen Euro in ein Technology Center am Stammsitz Hamburg. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Der Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 44,13 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 14 Cent auf 41,76 Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro hat am Freitagmorgen zugelegt und ist in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro bis zu 1,1891 Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1832 Dollar festgesetzt.

