Der deutsche Leitindex dürfte sich auch am Freitag in engen Spannen bewegen. Marktteilnehmer bleiben weiterhin unentschlossen, wie sie sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen auf der einen Seite und Hoffnungen auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs auf der anderen Seite positionieren sollen.

Am deutschen Aktienmarkt dürften Anleger vor dem Wochenende die Füße still halten.

Anleger in Europa dürften die Vorsicht der letzten Tage weiterhin beibehalten. Für etwas Verunsicherung sorgt, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin kürzlich entschied einige Notfallkreditprogramme zum Jahresende auslaufen zu lassen, die gemeinsam mit der US-Notenbank Fed eingerichtet worden waren. Positiv wird gesehen, dass an diesem Freitag damit gerechnet wird, dass die US-Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech erteilt wird.

Am Donnerstag zeigten sich an der Wall Street grüne Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,23 Prozent im Minus bei 29.370,92 Punkten und verweilte über weite Strecken des Handels in der Verlustzone. Im späten Verlauf schaffte es der US-Leitindex ins Plus und ging schlussendlich mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent bei 29.482,24 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte daneben deutlicher zulegen und ging 0,87 Prozent fester bei 11.904,71 Zählern in den Feierabend.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen drückten zeitweise auf die Stimmung der Anleger. Die Zahl der Corona-Toten erreichte in den USA zudem den höchsten Wert seit Anfang Mai. Die Stadt New York hatte am Mittwoch angekündigt, alle öffentlichen Schulen zu schließen. Die Corona-Pandemie bringt also weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit sich und birgt, trotz zunehmender Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff, weiterhin Risiken.

Auf Konjunkturseite haben sich die Aussichten in den USA im Oktober wie erwartet verbessert: Wie das private Forschungsinstitut Conference Board mitteilte, kletterte der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Der Philly-Fed-Index sank derweil von plus 32,3 im Oktober auf plus 26,3 Punkte im November und die Zahl Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stieg stärker als erwartet.

