AstraZenecas COVID-19-Impfstoff zeigt in Studie Immunantwort - AstraZeneca-Aktie dreht ins Minus

Das geht aus den Studienergebnissen hervor, die in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurden. Zwar wurde in der Studie nicht die Wirksamkeit des Imstoffkandidaten untersucht, die Autoren rechnen angesichts der ermutigenden Immunantwort jedoch mit guten Ergebnissen in den laufenden Phase-III-Studien.

Laut The Lancet zeigte der Impfstoffkandidat in der ausgewerteten Phase-II-Studie wenig Nebenwirkungen. Im Rahmen der Studie wurde der Impfstoffkandidat an 560 gesunden Erwachsenen, darunter 240 über 70-Jährige, getestet.

LONDON

