RWE will im niederländischen Limburg Müll zu Wasserstoff machen

In dem Projekt mit dem Namen FUREC (Fuse Reuse Recycle) soll Erdgas durch örtlichen Haushaltsmüll ersetzt werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Derzeit treibt die Tochter RWE Generation die erforderlichen Genehmigungsverfahren voran, um im Jahr 2022 eine endgültige Investitionsentscheidung treffen zu können.

In dem Verfahren soll der Müll zunächst in einer Anlage zu Rohstoffpellets verarbeitet und in einem zweiten Schritt in Wasserstoff umgewandelt werden. So könnte der Erdgasverbrauch um 200 Millionen Kubikmeter verringert werden - was etwa dem Jahresbedarf von 140.000 Haushalten entspricht. RWE verhandelt derzeit noch mit dem dort ansässigen niederländischen Düngemittelproduzenten OCI N.V. über eine mögliche Belieferung mit Wasserstoff.

Das FUREC-Projekt hat zum Ziel, Limburg zu einem Zentrum der Kreislaufwirtschaft und einem Wasserstoffknotenpunkt zwischen den niederländischen Seehäfen und dem deutschen Ruhrgebiet zu entwickeln. "Mit FUREC tragen wir dazu bei, in der Region ein Zentrum der Kreislaufwirtschaft zu etablieren", erklärt RWE-Generation-Chef Roger Miesen.

DJG/pso/err

BERLIN (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Patrik Stollarz/Getty Images