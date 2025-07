RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,30 EUR nach oben.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 36,30 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 36,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 36,50 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 535.114 Aktien.

Bei 36,72 EUR markierte der Titel am 02.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 1,16 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Mit einem Kursverlust von 23,53 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50 EUR an.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

