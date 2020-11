E.ON-Tochter Westenergie und RheinEnergie teilen Anteile neu auf

Dazu haben beide Unternehmen eine Grundlagenvereinbarung unterzeichnet, teilte Westenergie in Essen mit. Geplant ist die Zusammenführung einzelner Stadtwerke-Beteiligungen der beiden Partner in der Rhenag Rheinische Energie AG. Hierbei soll die RheinEnergie die Mehrheit an der Rhenag übernehmen und die Westenergie - die derzeit rund zwei Drittel an dem Kölner Versorger hält - mit einem starken Anteil vertreten bleiben.

Außerdem will die E.ON-Tochter ihre Anteile an der RheinEnergie von derzeit 20 Prozent "moderat" erhöhen. Bis 2022 soll die Kooperation konkret starten und "gemeinsam die passenden Lösungen entwickeln und arbeitsteilig auf die Straße bringen", erklärte Westenergie-Chefin Katherina Reiche. "Das bietet zusätzliche Chancen für die kommunalen Partner und Stadtwerke der Region, mit denen wir seit vielen Jahren vertrauensvoll und zukunftsgerichtet zusammenarbeiten." Die Westenergie AG war zum 1. Oktober aus der Innogy SE hervorgegangen.

BERLIN (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images