EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

So entwickelt sich EON SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 15,71 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 15,71 EUR. Bei 15,79 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.917 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,34 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 50,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,22 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Erste Schätzungen: EON SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie mit kleinen Gewinnmitnahmen - Morgan Stanley stuft ab