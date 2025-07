EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittwochmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 15,83 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,9 Prozent. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,84 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 412.154 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,34 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 3,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,08 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,22 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Erste Schätzungen: EON SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie mit kleinen Gewinnmitnahmen - Morgan Stanley stuft ab