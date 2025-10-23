EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Donnerstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 16,04 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 16,04 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,93 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.484.039 EON SE-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 34,92 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,571 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.
Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
09.10.2025
EON SE Hold
|09.10.2025
29.09.2025
EON SE Market-Perform
|29.09.2025
08.09.2025
EON SE Market-Perform
|08.09.2025
27.08.2025
EON SE Buy
|27.08.2025
19.08.2025
EON SE Sector Perform
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
